Franco Colapinto tuvo una de sus mejores actuaciones desde su llegada a la Fórmula 1. En el Gran Premio de Las Vegas 2026, el piloto argentino terminó sexto, sumó ocho puntos y volvió a meterse entre los protagonistas de una carrera que tuvo cambios de posiciones, incidentes y una definición apasionante.

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La competencia, disputada sobre 50 vueltas, quedó en manos de Max Verstappen , quien logró sostener la presión de sus rivales para cruzar primero la bandera a cuadros. Lando Norris terminó segundo y Oscar Piastri completó el podio.

Colapinto, por su parte, largó desde el noveno puesto y tuvo una salida positiva, aunque durante las primeras vueltas perdió posiciones y llegó a ubicarse undécimo. Sin embargo, el argentino logró mantenerse en carrera y aprovechar las circunstancias que se presentaron a lo largo de la competencia.

El Gran Premio tuvo varios protagonistas en la lucha por la punta. Verstappen, Isack Hadjar, Lando Norris, George Russell y Kimi Antonelli llegaron a liderar en distintos momentos, en una competencia que no dio tregua.

Un Safety Car a mitad de carrera fue determinante para varios pilotos. Colapinto aprovechó la neutralización para ingresar a boxes, cambiar los neumáticos blandos por medios y sostener esa estrategia hasta el final.

El argentino se mantuvo en el noveno puesto durante buena parte de la prueba, pero el incidente protagonizado por Charles Leclerc y Lewis Hamilton modificó el panorama en las últimas vueltas y le permitió avanzar posiciones.

Colapinto terminó sexto tras una sanción a Leclerc

En el tramo final, Colapinto llegó a ubicarse séptimo y cruzó la línea de meta en esa posición. Sin embargo, posteriormente se confirmó una sanción de 10 segundos para Charles Leclerc por provocar una colisión, lo que modificó la clasificación definitiva.

De esta manera, Colapinto quedó sexto en el Gran Premio de Las Vegas, sumó ocho puntos e igualó su mejor resultado en la Fórmula 1. El desempeño significó un importante regreso a la zona de puntos después de varias carreras.

Verstappen ganó y Antonelli se consagró campeón

La victoria quedó para Max Verstappen, que logró imponerse en una definición ajustada. Lando Norris terminó segundo, a menos de un segundo del neerlandés, mientras que Oscar Piastri se ubicó tercero.

Kimi Antonelli finalizó cuarto y, de acuerdo con la información de la competencia, ya aseguró el campeonato de la temporada. La carrera en Las Vegas dejó, además, una de las actuaciones más destacadas de Colapinto en la máxima categoría del automovilismo.