Franco Colapinto tendrá una nueva oportunidad de sumar puntos en la Fórmula 1. El piloto argentino clasificó décimo en el Gran Premio de Las Vegas, pero las penalizaciones aplicadas a otros competidores le permitieron avanzar hasta el noveno puesto de la grilla de partida para la carrera de este domingo, que comenzará a la 1 de la madrugada (hora argentina).

Franco Colapinto finalizó en el 9° lugar de la segunda práctica del GP de Las Vegas de la F1: Gasly terminó 2°

"Fue un día muy aburrido": Franco Colapinto bromeó luego de las primeras prácticas del GP de Las Vegas

La clasificación tuvo como protagonista a Max Verstappen, quien finalmente se quedó con la pole position. El neerlandés de Red Bull se vio beneficiado por la sanción de cinco posiciones que recibió Kimi Antonelli, autor del mejor tiempo de la qualy, pero que deberá comenzar desde el sexto lugar.

Otra penalización que modificó la grilla fue la de Oscar Piastri, quien recibió un castigo de 10 posiciones por cambiar componentes de su monoplaza. Esa situación también favoreció a los pilotos de Alpine: Colapinto avanzó al noveno puesto y Pierre Gasly quedó octavo.

Para la escudería francesa, la clasificación representó una oportunidad que sus dos pilotos supieron aprovechar. Las Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton quedaron eliminadas en la Q2, lo que les abrió el camino a Colapinto y Gasly para meterse entre los diez mejores y disputar la última instancia de la clasificación.

Sin embargo, el argentino no terminó conforme con su rendimiento y fue autocrítico al analizar su vuelta en la Q3. En diálogo con la transmisión de ESPN, reconoció que el Alpine tenía potencial para conseguir un resultado mejor, pero que los problemas con los neumáticos condicionaron su desempeño.

“No estoy conforme. Estábamos para mucho más. Es una pena haber quedado tan atrás en la Q3 porque estábamos competitivos. La goma muy fría, patinaba, no entraba en temperatura y la vuelta fue un desastre. Habrá que avanzar en la carrera”, expresó.

A pesar de esa sensación, el noveno lugar representa una buena oportunidad para el argentino, que buscará aprovechar la largada y el ritmo de carrera para meterse en la zona de puntos en el circuito callejero de Nevada.

Cómo quedó la grilla de largada del GP de Las Vegas

Con las penalizaciones aplicadas, los diez primeros puestos de partida tendrán a Verstappen en la primera posición, seguido por George Russell y Lando Norris. Colapinto comenzará desde el noveno lugar, mientras que su compañero Gasly lo hará desde el octavo.

La primera parte de la grilla quedó conformada de la siguiente manera:

1. Max Verstappen.

2. George Russell.

3. Lando Norris.

4. Isack Hadjar.

5. Arvid Lindblad.

6. Kimi Antonelli.

7. Liam Lawson.

8. Pierre Gasly.

9. Franco Colapinto.

10. Charles Leclerc.

La carrera del Gran Premio de Las Vegas comenzará este domingo a la 1:00 (hora argentina). Para Alpine será una fecha importante, ya que marcará el inicio del último tramo de la temporada, que tendrá tres competencias consecutivas: Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi.

Con Colapinto noveno y Gasly octavo, la escudería francesa buscará aprovechar las oportunidades que dejó la clasificación para cerrar el fin de semana con puntos importantes en el campeonato.