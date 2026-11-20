El piloto argentino redondeó un buen ensayo, pero el francés dejó la sorpresa del día: quedó a 71 milésimas del líder George Russell

En una jornada marcada por la lluvia, George Russell se quedó con la cima de la segunda práctica libre en el Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1. El piloto de Mercedes se adueñó del liderazgo en el cierre de la prueba nocturna con un tiempo de 1:47.272 y la gran sorpresa fue Pierre Gasly, quien quedó en la segunda posición a solo 71 milésimas del británico.

Los dos Alpine llevaron a cabo un trabajo especial sobre el asfalto de Nevada porque fueron los últimos en salir a la pista en el primer ensayo, en el cual no se registraron tiempos y todos utilizaron neumáticos para lluvia extrema, y recién salieron en la media hora final del segundo entrenamiento, con la gama intermedia en una pista menos mojada. Franco Colapinto tuvo un rendimiento consistente y terminó en el noveno lugar con un giro de 1:49.229, a casi dos segundos de Russell.

El rendimiento de Colapinto y Gasly demostró el ritmo del team francés para colocarse en la grilla por detrás de Mercedes, Ferrari y McLaren, y hasta incluso siendo más veloces que el Red Bull de Max Verstappen, quien terminó en la 13.ª colocación. Su compañero Isack Hadjar concluyó en la 4.ª posición.

La incógnita quedó en el flojo papel de los Racing Bulls de Liam Lawson y Arvid Lindblad, quienes cerraron 16° y 17° respectivamente, en un fin de semana crucial para sostener su ventaja en el campeonato de constructores: ocupan el quinto puesto y le llevan 45 puntos a Alpine (sexto) a falta de tres carreras para el final del calendario.