Franco Colapinto: su salario en F1 y la abismal diferencia con Pierre Gasly

El piloto argentino Franco Colapinto se ubica entre los salarios más bajos de la Fórmula 1 en la temporada 2026, con una notable diferencia frente a su compañero.

Compartir







Franco Colapinto se encuentra entre los pilotos con los salarios más bajos de la Fórmula 1 en la temporada 2026, según un relevamiento de SalaryLeaks. El piloto argentino ocupa el puesto 21° de la grilla, con un sueldo fijo estimado de 1,5 millones de dólares anuales.

La diferencia con su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, es considerable. El francés percibe un salario base de 12 millones de dólares, lo que representa ocho veces más que lo que recibe Colapinto. Gasly, además, tiene la posibilidad de alcanzar los 15 millones si cumple determinados objetivos contractuales.

Este informe, elaborado por SalaryLeaks y que se nutre de estimaciones periodísticas, sitúa a Max Verstappen en la cima de los ingresos con 110 millones de dólares fijos, seguido por Lewis Hamilton con 50 millones. El contrato de Colapinto, que podría sumar hasta 2 millones en bonificaciones por rendimiento, no incluye acuerdos comerciales ni patrocinios personales.

Franco Colapinto y los salarios de la F1 La disparidad salarial en la Fórmula 1 es notable. Mientras Colapinto comparte el último escalón del ranking con Arvid Lindblad, quien debuta con un contrato de un millón de dólares, los pilotos de élite alcanzan cifras astronómicas. El piloto neerlandés de Red Bull, Max Verstappen, es el mejor pago con un ingreso fijo estimado en 110 millones de dólares, con potencial de superar los 135 millones.

Lewis Hamilton se posiciona segundo con 50 millones garantizados y la posibilidad de llegar a los 70 millones, mientras que George Russell completa el podio con 40 millones. Otros pilotos destacados son Charles Leclerc (34 millones) y Lando Norris (25 millones), que ya fue campeón en 2025.