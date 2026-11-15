El orgullo de tres históricas que vieron nacer y crecer a la Liga F7

En abril de 2023, un puñado de futbolistas se reunió en las canchas de Adepu para dar el puntapié inicial a lo que parecía ser un torneo amateur más. Sin embargo, tres años después, aquella propuesta impulsada por Emilia Colombo y Andrés Beatrice , la Liga F7 , se transformó en un fenómeno deportivo que reúne a 35 planteles, casi 600 jugadoras en tres divisionales y una infraestructura de vanguardia en el predio Elite Club de Rawson.

Quienes estuvieron desde la primera hora reconocen que el recorrido fue una verdadera transformación. Jenniré Espín Mota , ingeniera civil, gerenta de operaciones mineras y figura de La Scabioneta FC , recuerda los contrastes de la etapa inicial: "En los primeros partidos en Adepu jugábamos en canchas de césped natural en buenas condiciones, algo a lo que no estábamos acostumbradas muchas de las que veníamos compitiendo en San Juan. Pero quizás las instalaciones no estaban adaptadas; había muy pocos baños para la cantidad de mujeres que participábamos. Sin embargo, en esa época sobraban las ganas y la emoción por competir en algo tan novedoso".

La expansión constante obligó a mudar la competencia en busca de mayor espacio. El paso por Vidart Camp marcó una transición antes de desembarcar en el predio definitivo. Pía Comoglio , referente de Ankara FC , lo rememora: "Cuando iniciamos el primer torneo éramos solo ocho equipos y en general todas nos conocíamos. Torneo tras torneo, la cantidad de equipos fue creciendo exponencialmente y las necesidades empezaron a cambiar: necesitábamos un predio con más canchas, más baños y espacios comunes. En ese proceso jugamos en Adepu, luego en Vidart, hasta finalmente llegar a Elite Club, el espacio que tanto deseábamos para seguir creciendo y disfrutando".

La consolidación en Rawson elevó la comodidad e impactó en el nivel futbolístico. "Creo que cuando el entorno mejora, te exige estar a la altura" , reflexiona Jenniré Espín. Y agrega: "Hoy se nota una mayor competitividad, más responsabilidad en los entrenamientos y una mentalidad diferente a la hora de afrontar cada partido. Así sea un equipo que venga último en la tabla, es increíble cómo se preparan y nos hacen sufrir en la cancha".

En el mismo sentido opina Daniela Riveros , asesora comercial de medicina privada y pionera de Puntineras . Con trayectoria previa en futsal y fútbol 11 de la Liga Sanjuanina, valora el salto cualitativo: "Ver cómo la liga pasó por Adepu, después por Vidart y hoy está consolidada en Elite Club, es ver cómo algo que empezó chiquito y a pulmón hoy es un lugar multitudinario. Es el reflejo de todo lo que crecimos nosotras también. Adaptarnos a la exigencia fue un proceso, pero tuvimos que ponernos más serias sin perder la esencia de disfrutar".

Daniela Riveros.

A la par de la mejora técnica, las tres coinciden en que el mayor logro es la trama humana. "Para nosotras es un orgullo", confiesa la referente de La Scabioneta. "Pero lo más significativo es haber logrado mantenernos desde 2023 tan unidas. Hoy somos literalmente una familia. Compartimos mucho más que una cancha: los amigos de una se convirtieron en amigos de todas. Vimos cómo empezó todo, fuimos parte de su evolución y tuvimos la suerte de escribir nuestra propia historia".

La Scabioneta FC.

Esa hermandad también dejó anécdotas imborrables. "Siempre me acuerdo de las ocurrencias de nuestra arquera, la 'Negris'", empieza entre risas Jenniré y sigue: "En medio de una semifinal importante paró todo para ponerse a hablar con el árbitro... ¡y venderle un auto! No tenía nada que ver con el partido, pero esas cosas eran muy propias de ella y nos sacan una sonrisa hasta hoy".

Para Daniela Riveros, hoy en Puntineras Estudiantil y ganadora de múltiples títulos, el ritual del fin de semana posee un valor sagrado: "Para mí el sábado no es solo jugar, es el punto de encuentro de la semana. El tercer tiempo, poder quedarte a charlar y que la familia y las amigas puedan venir hace que no sea solo fútbol. Muchas venimos a despejarnos. El fútbol nos unió, pero lo que se generó afuera de la cancha es lo que nos mantiene unidas".

Puntineras en el año 2023.

Puntineras Estudiantil (Categoría B).

Al mirar en perspectiva el camino recorrido, la emoción aflora espontáneamente. "Si tuviera enfrente a la Daniela que arrancaba en Adepu", concluye Riveros, "le diría que no afloje, que todo lo que soñaba iba a pasar. Le diría que disfrute cada partido y cada tercer tiempo, porque hoy entiendo que valió la pena cada paso".

Ankara FC.

Por su parte, Pía Comoglio destaca el esfuerzo de la organización: "Conocemos el entusiasmo de Emilia y Andrés desde el primer día para que las jugadoras pudiéramos disfrutar este deporte en las condiciones que merecíamos. Crearon un espacio donde las verdaderas protagonistas somos nosotras. Es hermoso ver lo que creció y sigue creciendo el fútbol femenino en San Juan".