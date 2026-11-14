Sin Cristiano y en la noche de su homenaje: Dinamarca aplastó 4-1 a Portugal

La era posterior a Cristiano Ronaldo comenzó de la peor manera para Portugal. En su primer partido desde que el histórico capitán anunció su retiro de la selección, Dinamarca lo goleó 4-1 en Braga y transformó una noche preparada para homenajear al Bicho en una pesadilla deportiva.

Portugal llegaba como líder invicto del Grupo A4 de la UEFA Nations League , con cuatro victorias consecutivas y la clasificación a cuartos de final ya asegurada. Dinamarca, en cambio, necesitaba sumar y terminó consiguiendo un triunfo contundente que le permitió acercarse a apenas tres puntos de los portugueses.

La noche había comenzado cargada de emoción. Durante el himno, los jugadores portugueses utilizaron camisetas con el nombre y el histórico número 7 de Cristiano , mientras desde las tribunas apareció una bandera para agradecerle al máximo goleador de la historia de la selección. Minutos después, el clima cambiaría por completo.

Portugal tuvo mayor posesión durante varios pasajes del primer tiempo, pero fue Dinamarca la que generó las situaciones más peligrosas. A los 38 minutos, Rasmus Højlund llegó a convertir, aunque la acción fue anulada por una infracción previa.

La apertura del marcador llegó sobre los 43 minutos . Después de una intervención del VAR, el árbitro sancionó penal por una mano de Rúben Dias dentro del área y Pierre-Emile Højbjerg ejecutó con precisión para establecer el 1-0 antes del descanso. A partir de allí, Dinamarca encontró cada vez más espacios y Portugal comenzó a mostrar serios problemas defensivos.

Apenas cinco minutos después del inicio del complemento, Rasmus Højlund apareció a espaldas de la defensa y conectó de volea un centro desde la derecha para marcar el segundo. Siete minutos más tarde, el delantero volvió a castigar: aprovechó un contraataque, dejó atrás a Renato Veiga y sacó un remate desde el borde del área que venció a Diogo Costa para colocar un lapidario 3-0.

Portugal se derrumbó y Dinamarca completó el golpe

La selección dirigida por Jorge Jesus no consiguió reaccionar y Dinamarca encontró todavía más espacios. A los 75 minutos, Joachim Andersen ganó en lo alto después de un tiro libre ejecutado por Mathias Jensen y marcó de cabeza el 4-0 que terminó de silenciar al estadio de Braga.

Portugal recién logró descontar en tiempo agregado. Bernardo Silva, que había ingresado desde el banco, aprovechó un rebote dentro del área y convirtió el 1-4 definitivo a los 93 minutos, en una noche en la que el seleccionado local nunca logró recuperarse del golpe recibido al final del primer tiempo.

El resultado también tuvo sabor a revancha para Dinamarca, que apenas un mes antes había caído 4-2 en Copenhague frente al mismo rival por la primera rueda del torneo. Esta vez, el conjunto danés fue mucho más efectivo y castigó prácticamente cada error defensivo portugués.

El primer golpe de la era post-Cristiano Ronaldo

Cristiano anunció su retiro internacional el 5 de noviembre, poniendo fin a una trayectoria de 23 años con la camiseta portuguesa. Se despidió como máximo goleador y jugador con más presencias del seleccionado, con 146 tantos en 234 partidos, además de convertirse durante más de dos décadas en la principal referencia deportiva del país.

Por eso, el encuentro contra Dinamarca quedó marcado como el primer partido de Portugal después de su retiro oficial, aunque el seleccionado ya había disputado encuentros anteriores sin él durante su ausencia de las últimas convocatorias. La goleada terminó convirtiéndose así en el primer gran golpe deportivo de una etapa completamente nueva para el conjunto luso.

La derrota no modifica por ahora la clasificación portuguesa. Portugal continúa líder con 12 puntos, mientras Dinamarca alcanzó los nueve y Noruega quedó con seis después de derrotar 3-1 a Gales, por lo que la definición del grupo todavía mantiene varios frentes abiertos.

La última fecha se disputará el martes 17 de noviembre. Portugal visitará a Gales, mientras Dinamarca recibirá a Noruega en un partido clave para definir quién acompañará a los portugueses a la siguiente instancia.