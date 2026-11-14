Portugal: los jugadores salieron a la cancha con la camiseta 7 de Cristiano Ronaldo

En la previa del duelo frente a Gales, los once titulares lusos y los niños acompañantes lucieron la emblemática casaca del "Bicho" tras su retiro de la selección.

La selección de Portugal protagonizó un llamativo gesto institucional en la previa de su compromiso internacional ante Gales. Por primera vez en su historia tras el retiro internacional de Cristiano Ronaldo, el combinado luso saltó al terreno de juego sin su máximo ídolo, aunque los once futbolistas titulares decidieron rendirle tributo saliendo a la cancha con la tradicional camiseta número 7 y el dorsal del astro.

El homenaje protocolar se extendió también a los niños y niñas encargados de acompañar a ambos planteles en la salida al campo, quienes lucieron distintas versiones históricas de la casaca de "CR7" a lo largo de su extensa trayectoria con el equipo nacional.

Derrota ante Dinamarca y tensión con Jorge Jesus Más allá de la imagen simbólica impulsada por la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) —que además estrenó una nueva tipografía para el dorsal 7, ya que las normativas de FIFA y UEFA impiden retirar números en selecciones nacionales—, el tributo se desarrolló en un clima enrarecido tanto en lo deportivo como en lo interno.

En el plano futbolístico, Portugal sufrió un duro golpe tras caer 4-1 frente a Dinamarca por la quinta jornada de la Liga de las Naciones, un resultado que expuso la falta de contundencia del equipo en el arranque de la era post-Ronaldo.

En paralelo, el gesto de los jugadores fue leído en el ambiente futbolístico como un cumplimiento estrictamente protocolar luego de los fuertes rumores de rispideces en el vestuario y del conflicto abierto entre el delantero y el entrenador Jorge Jesus.