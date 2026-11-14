    • 14 de noviembre de 2026 - 19:35

    Portugal: los jugadores salieron a la cancha con la camiseta 7 de Cristiano Ronaldo

    En la previa del duelo frente a Gales, los once titulares lusos y los niños acompañantes lucieron la emblemática casaca del "Bicho" tras su retiro de la selección.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La selección de Portugal protagonizó un llamativo gesto institucional en la previa de su compromiso internacional ante Gales. Por primera vez en su historia tras el retiro internacional de Cristiano Ronaldo, el combinado luso saltó al terreno de juego sin su máximo ídolo, aunque los once futbolistas titulares decidieron rendirle tributo saliendo a la cancha con la tradicional camiseta número 7 y el dorsal del astro.

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    Dinamarca goleó 4-1 a Portugal en el primer partido de la selección lusa desde el retiro de Cristiano Ronaldo. Højlund marcó dos goles en Braga.

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    El homenaje protocolar se extendió también a los niños y niñas encargados de acompañar a ambos planteles en la salida al campo, quienes lucieron distintas versiones históricas de la casaca de "CR7" a lo largo de su extensa trayectoria con el equipo nacional.

    Derrota ante Dinamarca y tensión con Jorge Jesus

    Más allá de la imagen simbólica impulsada por la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) —que además estrenó una nueva tipografía para el dorsal 7, ya que las normativas de FIFA y UEFA impiden retirar números en selecciones nacionales—, el tributo se desarrolló en un clima enrarecido tanto en lo deportivo como en lo interno.

    En el plano futbolístico, Portugal sufrió un duro golpe tras caer 4-1 frente a Dinamarca por la quinta jornada de la Liga de las Naciones, un resultado que expuso la falta de contundencia del equipo en el arranque de la era post-Ronaldo.

    En paralelo, el gesto de los jugadores fue leído en el ambiente futbolístico como un cumplimiento estrictamente protocolar luego de los fuertes rumores de rispideces en el vestuario y del conflicto abierto entre el delantero y el entrenador Jorge Jesus.

    El detrás de escena de un adiós turbulento

    Cabe recordar que Cristiano Ronaldo oficializó el fin de su ciclo en Portugal el pasado 5 de noviembre, cerrando una carrera irrepetible de 23 años, 234 partidos, 146 goles y tres títulos.

    Su salida estuvo lejos de ser pacífica: se desencadenó tras quedar relegado al banco de suplentes frente a Noruega y al enterarse de que tampoco sería titular ante Dinamarca, lo que lo llevó a abandonar la concentración en Copenhague. Aquel episodio derivó en una suspensión de 30 días y una multa de 255 euros por parte de la Federación, sellando un distanciamiento irreconciliable con el cuerpo técnico.

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