Cristiano Ronaldo se fue de Portugal en plena guerra con el DT: el detalle detrás de su retiro y el contundente comunicado

El retiro de Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal escondió detrás una relación completamente quebrada con Jorge Jesus. El delantero anunció este jueves su despedida después de 23 años, pero un detalle expuso la tensión final: avisó de su decisión al presidente de la Federación, Pedro Proença, aunque no se comunicó previamente con el entrenador.

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Según reconstruyeron medios portugueses citados por Infobae, Cristiano sabía además que iba a ser incluido este viernes en la nueva convocatoria para los próximos partidos de la Liga de Naciones. Sin embargo, decidió hacer pública su salida antes de que Jorge Jesus anunciara la lista y sin mantener una conversación previa con el técnico.

La relación entre ambos estaba rota desde finales de septiembre. El último contacto se produjo después de una concentración marcada por las diferencias respecto del rol que debía ocupar el goleador de 41 años. Cristiano había abandonado aquella convocatoria sin autorización y posteriormente recibió una suspensión de 30 días y una multa por parte del Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Fútbol.

El conflicto no logró recomponerse. De acuerdo con el diario Record, Cristiano tampoco habría respondido durante las últimas semanas a los mensajes enviados por Jorge Jesus. El desenlace llegó este 5 de noviembre, cuando el máximo goleador histórico del seleccionado comunicó directamente su decisión a los portugueses mediante un video publicado en sus redes sociales.

La crisis había explotado durante la ventana internacional de septiembre. En el partido frente a Noruega, Jorge Jesus dejó a Cristiano en el banco y no le dio minutos pese a que el delantero había realizado trabajos de calentamiento durante el encuentro.

La situación empeoró cuando el atacante supo que tampoco sería titular frente a Dinamarca. Cristiano terminó abandonando la concentración sin autorización y posteriormente aseguró que el entrenador no había cumplido con lo que habían hablado previamente respecto de la administración de sus minutos.

La Federación abrió entonces un expediente disciplinario. El castigo terminó siendo de 30 días de suspensión y una multa de 255 euros, la mínima contemplada por el reglamento. Cristiano había manifestado después que volvería a estar disponible una vez finalizada la sanción, pero el vínculo con Jesus nunca volvió a recomponerse.

Ahora apareció un elemento que terminó de reflejar la ruptura: Cristiano informó a Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa, que anunciaría su retiro, mientras que Jorge Jesus se enteró sin haber recibido una comunicación directa del futbolista.

El entrenador tenía previsto incluirlo este viernes en la lista para los encuentros ante Dinamarca y Gales por la Liga de Naciones. Cristiano, sin embargo, decidió cerrar su etapa internacional antes de esa convocatoria.

El comunicado de Portugal tras el retiro de Cristiano

Pocos minutos después del anuncio, la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) difundió un extenso comunicado para despedir a quien definió como su “eterno capitán”. La entidad destacó su liderazgo, su impacto en distintas generaciones y los récords conseguidos durante más de dos décadas.

La Federación remarcó que Cristiano disputó 234 partidos y convirtió 146 goles con la selección mayor, números que lo convirtieron en el máximo goleador histórico de Portugal y en una de las figuras más importantes de la historia del fútbol internacional.

La FPF también dejó en claro que pretende organizar una despedida especial. En su mensaje aseguró que se “niega a dejar que este adiós se haga sin el debido tributo” y confirmó la intención de preparar un homenaje en el que los hinchas portugueses puedan despedir públicamente al delantero.

El comunicado cerró con un mensaje directo para Cristiano: “Esta será siempre tu casa”, además de alentarlo en su objetivo personal de alcanzar los 1.000 goles durante su carrera profesional.

El comunicado oficial de la Federación de Portugal tras el retiro de Cristiano Ronaldo.

Una historia de 23 años que terminó en medio de la tensión

Cristiano había debutado con Portugal en agosto de 2003, cuando tenía apenas 18 años. A partir de allí construyó una trayectoria internacional que incluyó seis Copas del Mundo y los principales títulos conseguidos por el seleccionado portugués.

Como capitán levantó la Eurocopa 2016 y las Ligas de Naciones de 2019 y 2025. Su última Copa del Mundo fue la disputada en 2026, donde Portugal quedó eliminado en octavos de final frente a España.

En su mensaje de despedida, Cristiano afirmó que había llegado el momento de “devolver” la camiseta número 7 y aseguró que se marcha con orgullo por el camino recorrido. El delantero dejó en claro, además, que continuará siguiendo y alentando a la selección aunque ya no forme parte del plantel.

El cierre, sin embargo, estuvo lejos de producirse en un escenario normal. La última convocatoria terminó con una salida sin autorización, una sanción disciplinaria y un vínculo quebrado con Jorge Jesus. Un mes después, Cristiano comunicó su retiro antes de que el entrenador pudiera volver a convocarlo y puso fin a 23 años con la camiseta de Portugal.