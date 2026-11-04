Nico Paz convirtió en la Champions y le dedicó su gol a Jesús de Miguel

En la aplastante victoria 9-1 frente al Lens, Nico Paz conmovió a todos durante el festejo: corrió al banco, tomó una remera con la imagen del fallecido futbolista del Tenerife y la mostró a las cámaras.

El fútbol internacional atraviesa horas de profundo dolor tras la trágica y repentina muerte de Jesús de Miguel, futbolista del CD Tenerife, luego de sufrir un grave impacto durante un partido contra el arquero Jesús Owono. En medio de una ola de condolencias encabezada por figuras de la talla de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, el joven talento de la Selección Argentina, Nico Paz, protagonizó un sentido homenaje en pleno escenario europeo.

El hecho ocurrió durante la cuarta fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2026-27, en la que el Como de Italia firmó una histórica goleada por 9-1 como visitante ante el Lens de Francia en el Stade Bollaert-Delelis.

Un festejo con el corazón en Tenerife Más allá de su brillante actuación individual registró un gol y dos asistencias en apenas 58 minutos sobre el terreno de juego—, el momento más impactante de la jornada llegó a los 40 minutos del primer tiempo, cuando Nico Paz definió de derecha dentro del área para marcar el 3-0 parcial.

Lejos de un festejo eufórico, el exjugador del Real Madrid reaccionó con sobriedad y respeto: corrió de inmediato hacia el banco de suplentes, buscó una remera preparada especialmente con la imagen a blanco y negro de Jesús de Miguel y la exhibió con firmeza ante las cámaras de la transmisión oficial para dedicarle su conquista.

El lazo de la familia Paz con el CD Tenerife es sumamente estrecho y de larga data, un vínculo afectivo heredado tanto por la trayectoria de Nico como por la de su padre en la institución canaria. Horas antes del partido, el propio futbolista ya se había manifestado desolado en sus redes sociales: "No me lo puedo creer. Mucha fuerza a toda su familia y amigos en estos momentos tan duros. Descansa en paz", había publicado en su cuenta de Instagram.