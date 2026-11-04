Di Carlo rompió el silencio tras el Superclásico: apuntó contra el árbitro y habló del futuro de Ponzio

Stéfano Di Carlo rompió el silencio después del polémico Superclásico y abordó prácticamente todos los temas que mantienen en tensión al mundo River. El presidente del Millonario volvió a cargar contra el árbitro Nicolás Ramírez, confirmó que el club pidió formalmente que no vuelva a dirigir al equipo y también aclaró qué ocurrirá con Leonardo Ponzio cuando termine la temporada.

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El fuerte posteo de Stefano Di Carlo contra el arbitraje tras la derrota de River: "No tienen vergüenza"

Las declaraciones llegaron tres días después de la derrota 1-0 frente a Boca en La Bombonera, un encuentro marcado por las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel y por diferentes decisiones arbitrales que despertaron fuertes cuestionamientos en Núñez. Di Carlo había reaccionado inmediatamente en redes sociales, pero este miércoles profundizó públicamente su postura en una entrevista con Mariano Closs en el programa F12 que se emite por ESPN.

El dirigente no limitó su análisis al arbitraje. También hizo una fuerte autocrítica por el rendimiento del equipo, reconoció que River prácticamente no generó peligro ante Boca y explicó cómo evalúa la dirigencia el interinato de Ponzio. La resolución sobre quién será el entrenador durante 2027 llegará una vez finalizada la actual competencia.

Uno de los puntos más duros de la entrevista estuvo relacionado con el árbitro del Superclásico. Di Carlo calificó su actuación como “desastrosa” y aseguró que, desde su perspectiva, Ramírez fue “decididamente a complicar el partido”.

El presidente confirmó además que River tomó una medida concreta y presentó una nota para solicitar que Nicolás Ramírez no vuelva a dirigir al equipo . Según explicó, la decisión no responde únicamente a lo sucedido en el último cruce contra Boca, sino también a antecedentes acumulados en los Superclásicos de 2024, 2025 y 2026.

“Lo único concreto para agregar es que hemos pedido que Ramírez no nos dirija más. No es solo por este partido”, señaló Di Carlo, quien sostuvo que la institución venía administrando con prudencia distintos episodios arbitrales antes de adoptar una postura pública más confrontativa.

La crítica a la AFA y un “problema sistémico”

Di Carlo volvió también sobre la relación de River con la conducción del fútbol argentino. Para el presidente, la discusión ya no debería reducirse únicamente a los fallos sufridos por el Millonario, sino analizarse dentro de un contexto más amplio.

El dirigente sostuvo que existen cuestionamientos arbitrales en numerosos partidos del fútbol argentino y calificó la situación como un “problema sistémico”. También remarcó que las críticas hacia la conducción de la AFA se repiten en diferentes estadios y sectores vinculados con los clubes.

Su postura profundiza una tensión que ya había quedado expuesta antes del Superclásico, cuando River fue el único club que votó en contra del formato de competencia aprobado para 2027. En aquel momento, Di Carlo había señalado que la responsabilidad por la transparencia de la competencia debía buscarse en los máximos niveles de conducción de la AFA.

La fuerte autocrítica por el rendimiento de River

Pese a las críticas al arbitraje, Di Carlo evitó atribuir exclusivamente a Nicolás Ramírez la derrota en La Bombonera. El presidente reconoció que River tuvo una actuación muy por debajo de lo esperado y puso el foco también en los errores propios.

“Fue un partido gris, River no pateó al arco y eso es inapelable, no nos representa”, señaló. También admitió que Boca generó más situaciones y sostuvo que el equipo debe asumir responsabilidades por su rendimiento, más allá de las decisiones arbitrales que condicionaron el desarrollo del encuentro.

Di Carlo aseguró que el club atraviesa un proceso para corregir el declive futbolístico y pidió tiempo para consolidar el plantel. Recordó además la fuerte inversión realizada en los últimos mercados de pases y sostuvo que la base del equipo está armada, aunque todavía existen aspectos que deberán reforzarse.

Qué dijo Di Carlo sobre el futuro de Leonardo Ponzio

Otro de los temas centrales fue la continuidad de Leonardo Ponzio, quien asumió de manera interina y permanecerá al frente del plantel hasta que termine la temporada.

Di Carlo explicó que esa condición fue acordada desde el primer momento con el exmediocampista. “Esto es hasta fin de año y fue hablado de forma transparente con Leo”, afirmó. La dirigencia hará entonces un balance integral antes de decidir quién comenzará 2027 como entrenador.

El presidente destacó la predisposición de Ponzio para asumir en un momento complejo y valoró su conocimiento del club, su calidad humana y su identificación con River. También resaltó que desde su llegada consiguió más del 70% de los puntos disputados, por lo que consideró que la situación de la tabla anual no puede analizarse exclusivamente desde su ciclo.

La frase más importante llegó al momento de hablar del próximo año: “Al final de la temporada vamos a analizar y evaluar si es Ponzio o es otro”. Di Carlo agregó que quien ocupe el banco en 2027 contará con un plantel ya conformado, tiempo de trabajo y una pretemporada completa.

River, obligado a reaccionar después del Superclásico

El presente deportivo obliga ahora al Millonario a cambiar rápidamente el foco. River cerrará la fase regular del Torneo Clausura como visitante frente a Aldosivi, con Ponzio todavía al frente del equipo y con bajas obligadas después de las expulsiones sufridas en La Bombonera.

La dirigencia postergará las decisiones de fondo hasta que finalice la temporada. Mientras tanto, Ponzio continuará conduciendo al plantel y Di Carlo mantendrá la postura institucional que expresó públicamente después del Superclásico, tanto respecto del arbitraje como de la necesidad de recuperar el rendimiento futbolístico.