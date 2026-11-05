    • 5 de noviembre de 2026 - 06:45

    En la despedida del Pac Man Fernández, Aubone defenderá su título Cuyano

    El viernes 13 vuelve el mejor boxeo de Cuyo al templo en San Juan: el Club Julio Mocoroa.

    pac
    Por Ariel Poblete

    La Furia Agustín Aubone enfrentará a un mendocino en la primera defensa del cinturón cuyano de la Asociación Managers, Boxeadores Amateurs y Profesionales de Argentina AMBAPA. La pelea está pactada para el próximo 13 de noviembre en el club Mocoroa.

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    Por Vanessa Chaparro

    Esa misma noche será la despedida del Pac Man Fernández, por lo que la velada será inolvidable. Agustín Aubone que tiene muchas aspiraciones de pasar a ser boxeador profesional, tendrá que sortear al retador del viernes 13.

    El Gringo que viene del barrio FOEVA tiene una carrera amateur meteórica en la que venció a Ramon Manriquey luego a estadio lleno albañil Rodriguez,esos triunfos lo depositaron en el combate por el título Cuyano que en agosto logró en el mismo estadio Mocoroa.

    Ahora enfrentará a Aguilera de Mendoza en uno de los platos fuertes que tendrá la velada. La otra pelea que acapara la atención es la de Angeles Salinas. La Panterita está lista para subirse al ring con toda la adrenalina.

    Estuvo preparándose para un combate en Mendoza pero su rival a último momento suspendió, por lo que está súper concentrada para defender su corona cuyana el próximo 13 de noviembre.

    El viernes 13 subirán al ring Burno Núñez que estuvo en el Campeonato Argentino juvenil el mes pasado, también Maico Flores del boxing, sin olvidar a Benjamin Lamzana que también se medirá con un púgil de Mendoza.

    Todos ellos serán la antesala de la pelea más esperada por el ambiente boxístico de San Juan. el enfrentamiento entre los hermanos Fernández. Ezequiel el Pac Man, Campeón del Mundo se retira de la actividad y lo hará con una pelea ante su hermano Angel Fito Fernández.

    Los que están cerca de los entrenamientos de ambos afirman que no tendrá nada de exhibición. Ellos donde se cruzaron afirmaron que van en serio.

    EL PROGRAMA

    El programa se completa con peleas y boxeadores de alto nivel:

    Franco Martinez SAN JUAN vs JUAN VALENZUELA MENDOZA

    Thiago Caballero SAN JUAN vs. Tiziano Rodriguez MENDOZA

    Ignacio Ibaceta SAN JUAN vs. Enzo Guajardo MENDOZA

    Lisandro Diaz SAN JUAN vs. Laureano Sombras MENDOZA 57KG

    Bruno Nuñez SAN JUAN vs. Cristian Ordoñez MENDOZA 69K

    Jaime Muñoz SAN JUAN vs. Pablo Mansilla MENDOZA 60KG

    Maico Flores SAN JUAN VS Facundo Cabreros MENDOZA 69KG

    Benjamin Almazan SAN JUAN vs. Eric Mansilla MENDOZA 64KG

    Lautaro Salinas SAN JUAN vs. Emanuel Alonso MENDOZA 54KG

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