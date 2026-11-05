Bicentenario de gala: Desamparados y Atlético Minero definen esta noche al campeón del Clausura sanjuanino

Llegó la hora de la verdad. La expectativa llegó a su punto máximo en la provincia. Esta noche, el Estadio del Bicentenario albergará la final del Torneo Clausura del fútbol sanjuanino en Primera División: Sportivo Desamparados y Atlético Minero disputarán un choque de alto voltaje que promete emociones de principio a fin.

El encuentro comenzará a las 21:30 y, en caso de persistir la igualdad durante los 90 minutos reglamentarios, el campeón se resolverá directamente desde el punto penal.

El duelo enfrenta a dos realidades institucionales y deportivas bien marcadas. Por el lado de Desamparados, la carga emotiva es inmensa: el conjunto puyutano no alza un título oficial de la Liga desde 1991, una larga deuda pendiente con su fiel parcialidad. El equipo llega a este compromiso con el desgaste propio de una agenda cargada, tras disputar dos encuentros semanales que incluyeron la clasificación ante Marquesado el último miércoles por el torneo local y el triunfo del domingo frente a Unión por el Torneo Regional Amateur, con la mira ya puesta en la semifinal ante Defensores de Belgrano de Justo Daract.

En la vereda opuesta, Atlético Minero se presenta con el envión de un gran momento futbolístico y el beneficio de un mayor descanso, tras casi dos semanas sin competencia oficial luego de eliminar por penales a Alianza. El elenco minero tiene una oportunidad histórica: si logra imponerse esta noche, se consagrará campeón anual de la temporada.

En caso de que el triunfo sea para el "Víbora", la definición por la corona del año se estirará a una vibrante superfinal a disputarse la próxima semana. Y ahí sí se escribirá otra historia, para Minero será su primer título oficial en la máxima categoría de la Liga tras su consagración en el Apertura, mientras que para Sportivo será cortar con una sequía de 35 años teniendo en cuenta que el último título oficial fue en 1991.

Operativo y entradas

Para garantizar una fiesta en paz, la organización dispuso una distribución estricta de las parcialidades. Los simpatizantes de Sportivo Desamparados ocuparán la Popular Norte y la Platea Baja Norte, en tanto que el público de Atlético Minero se ubicará en el sector sur, abarcando la Popular Sur y la Platea Baja Sur.

En cuanto a las localidades, los precios establecidos son de $10.000 para las populares y $15.000 para las plateas, valores accesibles para una convocatoria que promete un marco imponente en las tribunas del Bicentenario.

La jornada futbolística comenzará a tener acción mucho antes. Desde las 18:00 horas, se disputará la final de Cuarta División entre los equipos de Peñarol y Atenas. Para este preliminar, los hinchas del "Bohemio" se ubicarán en la Platea Alta Norte, mientras que los simpatizantes del "Mirasol" harán lo propio en la Platea Alta Sur, completando una doble cartelera imperdible para los amantes del fútbol local.