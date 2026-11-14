    • 14 de noviembre de 2026 - 19:33

    Universitario cayó en un final cerrado ante CPBM y finalizó sexto en el Top 8 Oro

    El conjunto sanjuanino perdió 30-28 en cancha de Mendoza Rugby Club en el duelo por el quinto puesto, dejando escapar sobre el cierre la última plaza disponible para el Torneo del Interior B 2027.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En un desenlace vibrante y cargado de dramatismo, Universitario bajó el telón de su participación en el Top 8 Oro del Regional Cuyano 2026 este sábado en Mendoza. En un duelo disputado en la cancha de Mendoza Rugby Club, el Plantel Superior sanjuanino cayó por un ajustado 30-28 frente a CPBM en el partido por el quinto puesto, resultado que lo dejó en la puerta de la última plaza clasificatoria para el Torneo del Interior B 2027.

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    El trámite del encuentro estuvo marcado por la paridad desde el pitazo inicial. Si bien el elenco mendocino logró tomar la delantera en los primeros minutos, el conjunto sanjuanino supo acomodarse en el campo, equilibró el dominio territorial y alcanzó el entretiempo con el marcador igualado en 13 puntos por lado, dejando el desenlace completamente abierto para el complemento.

    De la ventaja de diez puntos a la remontada final

    En la segunda mitad, los dirigidos por Fernando Torcivia mostraron su mejor versión: impusieron condiciones en el contacto, pasaron al frente en el tanteador y lograron estirar la diferencia hasta sacar una luz de diez puntos que parecía encaminar la clasificación.

    No obstante, en el tramo decisivo del partido CPBM encontró espacios para reaccionar, apoyó dos tries consecutivos y terminó dando vuelta la historia para sellar el 30-28 definitivo, dejando sin margen de respuesta al conjunto del Pocito.

    El balance de una temporada de alto nivel para la "U"

    Más allá de la bronca por haber cedido el partido sobre el cierre, Universitario completó un calendario 2026 de máxima exigencia y protagonismo tanto a nivel local como regional y nacional:

    Ámbito local: Se consagró subcampeón del Torneo Provincial organizado por la Unión Sanjuanina de Rugby.

    Plano nacional: Cumplió una destacada actuación en el Torneo del Interior B, posicionándose como el mejor representante de la región de Cuyo en el certamen.

    Competencia regional: Cerró en el sexto lugar del Top 8 Oro del Regional Cuyano, consolidando una base sólida de juego y recambio de cara a la próxima temporada.

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