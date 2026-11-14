UPCN venció 3-0 a Boca y sigue invicto con puntaje ideal

Con un primer parcial histórico de 25-9 y el poderío ofensivo de Petar Premovic, el Gremial sumó su quinta victoria consecutiva en Morón. Este domingo cierra el Tour 2 frente a Monteros buscando sostener el puntaje ideal.

UPCN San Juan Vóley atraviesa un comienzo de temporada demolición. Este sábado, en el Polideportivo Gorki Grana de Morón, el conjunto sanjuanino derrotó con autoridad por 3-0 a Boca Juniors y ratificó su arranque perfecto en la Superliga Argentina de Vóleibol, donde acumula cinco victorias en cinco presentaciones sin haber perdido siquiera un set.

El triunfo se construyó con parciales de 25-9, 25-19 y 25-20. La nota sobresaliente estuvo en el capítulo inicial: con una diferencia de 16 puntos, el Gremial firmó el parcial más amplio registrado en lo que va del certamen, marcando una supremacía absoluta desde el arranque. Si bien el elenco xeneize logró ajustar su recepción y emparejar el trámite en los dos sets posteriores, los dirigidos por Fabián Armoa nunca perdieron el control del marcador ni del ritmo de juego.

El saque y el goleo, las llaves del triunfo La contundencia del equipo sanjuanino se apoyó en dos pilares estadísticos que desarticularon el sistema defensivo rival:

Daño desde el servicio: UPCN sumó 13 puntos directos de saque (aces) a lo largo del encuentro. El punta receptor Alejandro Toro fue el principal artífice en este rubro, aportando 5 tantos por esa vía.

Poder de fuego en ataque: El opuesto serbio Petar Premovic volvió a liderar la ofensiva gremial y se consagró como el máximo anotador del partido con 17 puntos. Cima absoluta y cierre de etapa ante Monteros Con este resultado, UPCN se mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones con puntaje ideal y una diferencia de sets impecable (15-0), un factor determinante de cara a la clasificación general de la fase regular.

El elenco sanjuanino tendrá ahora la oportunidad de bajar el telón del Tour 2 de manera invicta: