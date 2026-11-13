UPCN sigue firme: venció a Vélez y sumó su cuarto triunfo en la Superliga

Los Cóndores derrotaron 3-0 al conjunto de Liniers en el inicio del Tour 2, que se disputa en Morón. Imanol Salazar volvió a ser la figura del equipo y máximo anotador, con 13 puntos.

Victoria. UPCN volvió a ganar en la Superliga y esta vez derrotó en sets corridos a Vélez en el Polideportivo de Morón.

UPCN San Juan Vóley comenzó el Tour 2 de la Superliga Argentina de Vóleibol con una victoria. Este viernes, en el Polideportivo Gorki Grana de Morón, venció por 3-0 a Vélez Sarsfield y se mantuvo como líder del certamen.

El equipo sanjuanino resolvió el encuentro en sets corridos, con parciales de 25-20, 25-18 y 25-23. De esta manera, consiguió su cuarto triunfo consecutivo en la competencia, nuevamente sin ceder sets.

Imanol Salazar volvió a destacarse como una de las figuras de UPCN y fue el jugador del partido. Además, terminó como máximo anotador con 13 puntos (7 de ataque, 4 de bloqueo y 2 de saque). También tuvieron una buena producción ofensiva León Meier, con 10 tantos, y Gerónimo Elgueta, quien ingresó desde el banco y aportó 9.

Los Cóndores tendrán continuidad este sábado, cuando enfrenten a Boca Juniors desde las 15, en otro compromiso exigente del Tour 2. El encuentro podrá verse por Fox Sports y el canal de YouTube de ACLAV.

SÍNTESIS Vélez Sarsfield: Ignacio Bernasconi, Leandro Gómez, Tomás Olmedo, Alhue Isso, Luis Gorosito, Leandro Klaczynski, L. Vivas y J. Capasso (líberos). Entrenador: Alejandro Scalise. Ingresaron: Tadeo Mauritanio y Luciano Godoy