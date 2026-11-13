    • 13 de noviembre de 2026 - 17:28

    UPCN sigue firme: venció a Vélez y sumó su cuarto triunfo en la Superliga

    Los Cóndores derrotaron 3-0 al conjunto de Liniers en el inicio del Tour 2, que se disputa en Morón. Imanol Salazar volvió a ser la figura del equipo y máximo anotador, con 13 puntos.

    Victoria. UPCN volvió a ganar en la Superliga y esta vez derrotó en sets corridos a Vélez en el Polideportivo de Morón.

    Victoria. UPCN volvió a ganar en la Superliga y esta vez derrotó en sets corridos a Vélez en el Polideportivo de Morón.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    UPCN San Juan Vóley comenzó el Tour 2 de la Superliga Argentina de Vóleibol con una victoria. Este viernes, en el Polideportivo Gorki Grana de Morón, venció por 3-0 a Vélez Sarsfield y se mantuvo como líder del certamen.

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    El equipo sanjuanino resolvió el encuentro en sets corridos, con parciales de 25-20, 25-18 y 25-23. De esta manera, consiguió su cuarto triunfo consecutivo en la competencia, nuevamente sin ceder sets.

    Imanol Salazar volvió a destacarse como una de las figuras de UPCN y fue el jugador del partido. Además, terminó como máximo anotador con 13 puntos (7 de ataque, 4 de bloqueo y 2 de saque). También tuvieron una buena producción ofensiva León Meier, con 10 tantos, y Gerónimo Elgueta, quien ingresó desde el banco y aportó 9.

    Los Cóndores tendrán continuidad este sábado, cuando enfrenten a Boca Juniors desde las 15, en otro compromiso exigente del Tour 2. El encuentro podrá verse por Fox Sports y el canal de YouTube de ACLAV.

    SÍNTESIS

    Vélez Sarsfield: Ignacio Bernasconi, Leandro Gómez, Tomás Olmedo, Alhue Isso, Luis Gorosito, Leandro Klaczynski, L. Vivas y J. Capasso (líberos). Entrenador: Alejandro Scalise. Ingresaron: Tadeo Mauritanio y Luciano Godoy

    UPCN San Juan Vóley: Gaspar Bitar, Petar Premovic, Imanol Salazar, Matheus Alejandro, Alejandro Toro, León Meier y Federico Trucco (líbero). Entrenador: Fabián Armoa. Ingresaron: Mateo Bozikovich, Gerónimo Elgueta, Pablo Crer, Juan Simón Villarruel, Mateo Gómez e Iván Quiroga

    Parciales: 20-25, 18-25 y 23-25

    Estadio: Polideportivo Gorki Grana, Morón

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