    • 13 de noviembre de 2026 - 17:28

    Universitario viaja a Mendoza en busca de una plaza para el TDI B 2027

    El quince sanjuanino enfrentará este sábado a CPBM por el quinto puesto del Top 8 Oro del Regional Cuyano. El ganador accederá al repechaje del Torneo del Interior B 2027.

    Jugado. Universitario apostará todo en Mendoza tratando de meterse en el repechaje para el TDI.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Universitario Rugby afrontará este sábado uno de los compromisos más importantes de la temporada. El equipo dirigido por Fernando “Yope” Torcivia enfrentará a CPBM, conocido como Chacras, en un duelo directo por el quinto puesto del Top 8 Oro.

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    El encuentro comenzará a las 12.30 en las instalaciones de Mendoza Rugby Club, con el arbitraje de Joaquín López y la asistencia de Sebastián López y Dante Diez.

    La Uni llega a esta definición con energías renovadas y la motivación de prolongar su buen presente. Después de dos semanas de preparación, el quince sanjuanino buscará cerrar una destacada campaña con una victoria que le permita continuar en carrera por una plaza nacional.

    Universitario culminó la fase clasificatoria en la quinta posición, después de protagonizar una importante recuperación en el tramo final del campeonato. El equipo consiguió cuatro victorias en sus últimas cinco presentaciones, incluida la conseguida frente a San Juan Rugby Club por 16-15 en Santa Lucía.

    El desafío será superar a un rival exigente como Chacras, en un encuentro que tendrá como premio el acceso al repechaje para ingresar al Torneo del Interior B 2027. Una victoria le permitirá a Universitario mantener viva la posibilidad de participar por segundo año consecutivo en la competencia nacional.

    En caso de igualdad al finalizar los 80 minutos, se aplicará el artículo 26° bis del Reglamento General de Partidos. La definición comenzará con dos períodos suplementarios de diez minutos cada uno, bajo la modalidad de muerte súbita. Si persiste el empate, se recurrirá a los criterios reglamentarios de desempate, comenzando por la mayor cantidad de tries anotados.

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