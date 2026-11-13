Andrés Matonte dirigirá la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro

El árbitro Andrés Matonte impartirá justicia en la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro en Barranquilla.

Andrés Matonte será el árbitro principal de la final de la Copa Sudamericana 2026.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) confirmó este viernes que el árbitro uruguayo Andrés Matonte será el encargado de impartir justicia en la final de la Copa Sudamericana 2026, que se disputará el próximo sábado 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia, entre Boca Juniors y Atlético Mineiro.

Matonte, oriundo de Montevideo y con 38 años, estará acompañado por su compatriota Antonio García, quien se desempeñará como responsable del VAR. El cuerpo arbitral también incluirá a otros jueces uruguayos y paraguayos, completando un equipo con experiencia en certámenes continentales.

Esta será la tercera final internacional que dirigirá Matonte, habiendo arbitrado previamente la final de la Sudamericana 2021 entre Athletico Paranaense y Red Bull Bragantino, y la Recopa Sudamericana 2023 donde Independiente del Valle venció a Flamengo por penales.

Antecedentes de Matonte con Boca El historial de Andrés Matonte con Boca Juniors suma nueve partidos, con un balance que incluye siete victorias y dos derrotas. Varias de estas victorias fueron fundamentales en ediciones anteriores de la Copa Libertadores y Sudamericana, incluyendo encuentros clave en la presente edición del torneo continental frente a O’Higgins y Recoleta.

La última vez que Matonte dirigió a Boca fue en la revancha de los octavos de final de esta Sudamericana, donde el equipo argentino goleó 4-0 a Recoleta en Paraguay. Si bien las primeras dos veces que arbitró al Xeneize resultaron en derrota (ante Corinthians en la Libertadores 2022), el equipo no ha vuelto a perder bajo su dirección.