Conmoción en el fútbol francés: un joven de 22 años muere de un paro cardíaco

El futbolista francés Wanis Honsor, de 22 años, falleció inesperadamente tras sufrir un paro cardíaco en medio de un entrenamiento con su equipo, el Saint-Denis FC. El trágico episodio ocurrió mientras el deportista realizaba una práctica, momento en el cual se descompensó y cayó sobre el campo de juego.
Los equipos de emergencia acudieron al instante e intentaron reanimarlo durante aproximadamente 45 minutos. A pesar de los esfuerzos profesionales, no pudieron salvarle la vida, confirmándose su deceso. La noticia generó conmoción en el mundo del fútbol francés e internacional.
Impacto del paro cardíaco en el deporte
Honsor, quien militaba en el Saint-Denis FC desde enero de 2026, se había formado en las categorías inferiores del FC Rouen 1899, club que compartió un emotivo comunicado lamentando su repentina partida. El joven soñaba con llegar a la élite y jugar en la Ligue 1.
El joven defensor había pasado por varios clubes en su carrera. Tras formarse en el FC Rouen, debutó en el primer equipo en la temporada 2023/2024, disputando tres encuentros y anotando un gol. Posteriormente, continuó su camino en el UF Macon, FC Dieppe, FC Flers y finalmente se unió al Saint-Denis FC, equipo de la isla de Reunión que compite en la Región 1, la máxima categoría del fútbol local.
Reacciones en el fútbol francés
Instituciones como el FC Rouen 1899, el Le Havre, la Liga de Fútbol de Reunión y la Federación Francesa de Fútbol expresaron sus más sinceras condolencias a la familia y seres queridos del futbolista. El club en el que se formó destacó su paso por las inferiores y el equipo filial, así como su debut profesional.