Conmoción en el fútbol francés: un joven de 22 años muere de un paro cardíaco

El joven futbolista Wanis Honsor falleció a los 22 años tras sufrir un paro cardíaco durante una práctica del Saint-Denis FC.

El futbolista Wanis Honsor, de 22 años, falleció al sufrir un paro cardíaco en medio de un entrenamiento.

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El futbolista francés Wanis Honsor, de 22 años, falleció inesperadamente tras sufrir un paro cardíaco en medio de un entrenamiento con su equipo, el Saint-Denis FC. El trágico episodio ocurrió mientras el deportista realizaba una práctica, momento en el cual se descompensó y cayó sobre el campo de juego.

Los equipos de emergencia acudieron al instante e intentaron reanimarlo durante aproximadamente 45 minutos. A pesar de los esfuerzos profesionales, no pudieron salvarle la vida, confirmándose su deceso. La noticia generó conmoción en el mundo del fútbol francés e internacional.

Impacto del paro cardíaco en el deporte Honsor, quien militaba en el Saint-Denis FC desde enero de 2026, se había formado en las categorías inferiores del FC Rouen 1899, club que compartió un emotivo comunicado lamentando su repentina partida. El joven soñaba con llegar a la élite y jugar en la Ligue 1.

𝑾𝒂𝒏𝒊𝒔 𝑯𝒐𝒏𝒔𝒐𝒓 𝒏𝒐𝒖𝒔 𝒂 𝒒𝒖𝒊𝒕𝒕𝒆́𝒔 𝒂̀ 𝒍’𝒂̂𝒈𝒆 𝒅𝒆 𝟐𝟐 𝒂𝒏𝒔 🕊️



Le FC Rouen 1899 a appris ce matin avec une grande tristesse le décès brutal de Wanis Honsor, victime d’un arrêt cardiaque lors d’un entraînement avec son club de Saint-Denis FC.



Formé au… pic.twitter.com/B5H1xtbMr3 — FC Rouen 1899 (@fcr1899) November 11, 2026 El joven defensor había pasado por varios clubes en su carrera. Tras formarse en el FC Rouen, debutó en el primer equipo en la temporada 2023/2024, disputando tres encuentros y anotando un gol. Posteriormente, continuó su camino en el UF Macon, FC Dieppe, FC Flers y finalmente se unió al Saint-Denis FC, equipo de la isla de Reunión que compite en la Región 1, la máxima categoría del fútbol local.