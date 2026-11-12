El Mundial de Rally vuelve a Argentina en 2028: Córdoba recupera el WRC después de nueve años

El rugido del Campeonato Mundial de Rally volverá a sentirse en Argentina. El WRC confirmó este jueves que trabaja para concretar su regreso al país en 2028, con Córdoba nuevamente como escenario , luego de un acuerdo plurianual alcanzado con el Gobierno provincial y después de nueve años de ausencia del calendario mundial.

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La última participación del Rally Argentina dentro del campeonato fue en 2019 . Desde entonces, una de las competencias históricas del automovilismo nacional quedó fuera del calendario, pese al fuerte vínculo construido durante décadas entre Córdoba, sus caminos de montaña y los fanáticos de la categoría.

El regreso tendrá, sin embargo, una instancia fundamental antes de 2028. La FIA confirmó que en marzo de 2027 se disputará en Córdoba un Rally Candidato , incluido dentro del Campeonato FIA CODASUR, que será observado directamente por autoridades del organismo internacional.

Durante esa prueba, los delegados evaluarán aspectos deportivos, infraestructura, seguridad, servicios médicos, organización, caminos propuestos y funcionamiento del parque de asistencia.

Una evaluación satisfactoria permitirá que el Rally Argentina quede habilitado para su incorporación al calendario del WRC desde 2028. Mientras tanto, el Promotor del campeonato y el Gobierno de Córdoba ya trabajan bajo un acuerdo a largo plazo para preparar el regreso.

“Hemos trabajado muy duro para traer nuevamente el Campeonato Mundial de Rally a Córdoba y hoy podemos anunciar que volverá a nuestra provincia en 2028”, sostuvo el gobernador Martín Llaryora al presentar el acuerdo.

Córdoba volverá a ser el corazón del Rally Argentina

El proyecto contempla instalar una nueva WRC Arena en el predio deportivo que rodea al estadio Mario Alberto Kempes, donde funcionará el tradicional parque de asistencia y se concentrarán distintas experiencias destinadas al público, equipos y patrocinadores.

También comenzó el trabajo sobre el recorrido. Entre las posibilidades aparece el regreso de algunos de los tramos más emblemáticos de la competencia, incluido El Cóndor, uno de los caminos que convirtió al Rally Argentina en una de las fechas más reconocibles del campeonato mundial.

La combinación de caminos de ripio, cruces de agua, sectores serranos y miles de espectadores a pocos metros de los autos convirtió durante años a la fecha cordobesa en una de las postales características del WRC.

El Rally Argentina se disputó por primera vez en 1980 y construyó desde entonces una extensa historia dentro del Mundial. Para los responsables del campeonato, la convocatoria del público cordobés fue uno de los principales motivos para impulsar su recuperación.

“Argentina tiene al automovilismo en la sangre”

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, destacó la tradición argentina dentro de la disciplina y remarcó el valor del regreso de la competencia a Sudamérica.

“Argentina es un país con el automovilismo en la sangre, aficionados apasionados y un terreno excepcional”, señaló el dirigente, quien también recordó su experiencia personal compitiendo en Córdoba.

Éric Boullier, CEO de WRC Promoter, también puso el foco en el vínculo histórico con el país y sostuvo que pocos eventos pueden igualar la pasión de los fanáticos argentinos y el ambiente generado alrededor de los tradicionales caminos cordobeses.

El próximo movimiento será el Rally Candidato de marzo de 2027, cuando la FIA pondrá a prueba la estructura deportiva, operativa y de seguridad preparada en Córdoba. Los detalles del recorrido, las fechas definitivas y el formato previsto para el regreso de 2028 serán anunciados más adelante.