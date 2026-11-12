    • 12 de noviembre de 2026 - 19:47

    Vuelta al Valle 2026: El sanjuanino Rodrigo Díaz manda tras ganar otra etapa

    El Chingolo dio el golpe en la etapa más compleja y estiró su ventaja en la Clasificación General.

    Lider. Rodrigo Díaz ganó dos etapas, fue segundo en la otra y con eso es sólido líder de la Vuelta al Valle en Río Negro.

    Lider. Rodrigo Díaz ganó dos etapas, fue segundo en la otra y con eso es sólido líder de la Vuelta al Valle en Río Negro.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El ciclista sanjuanino Rodrigo Díaz volvió a demostrar su jerarquía en la tercera etapa de la Vuelta al Valle en El Cuy, ganó por segundo día consecutivo y amplió su ventaja en lo más alto de la clasificación general. El sanjuanino de JC Competición venía de ser segundo en Allen en la primera etapa y de quedarse con el triunfo en la siguiente, en Villa Regina.

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    Con un pelotón integrado por 143 pedaleros y 17 escuadras nacionales e internacionales, la Vuelta al Valle en Allen pone primera. 

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    La prueba más extensa de la competencia se hizo sentir para los ciclistas que además tuvieron pocas horas de descanso ya que la segunda etapa terminó a la 17 del miércoles en Regina y este jueves largaron a las 9 en Allen.

    Además de tener que completar los 147 kilómetros de ruta, los ciclistas también tuvieron que superar el desafío de las subidas, el viento y un tramo con lluvia que plantearon duros obstáculos.

    Pasada la mitad del trayecto, hubo 10 fugados que se cortaron del pelotón. No todos pudieron mantener el ritmo y quedaron adelante 6 entre los que estaba el líder Rodrigo Díaz y su compañero Mauro Domínguez.

    Tres de ellos fueron del Club Ciclista Cerro Largo de Uruguay que tuvo un día muy positivo: Anderson Maldonado, Pablo Bonilla y Maicol Tabarez. También estuvo Matías Cedeira de la Agrupación 5 de diciembre.

    En el sprint final, al igual que en Regina, Díaz fue más rápido más todos y obtuvo una victoria clave ya que sacó una ventaja importante en la clasificación general. Marcó un tiempo de 3 horas, 24 minutos y 59 segundos.

    Anderson Maldonado y Pablo Bonilla, del Club Ciclista Cerro Largo, completaron el podio. El uruguayo Maldonado, uno de los animadores en 2025, quedó escolta en la general a 20 segundos del líder. Le siguen Domínguez a 22» y Cedeira a 26». El resto está por detrás del minuto.

    «Fue una etapa bastante dura entre las subidas y el viento. El equipo estuvo de 10, salimos con un plan y lo pudimos ejecutar. Hay que tomarse lo que queda con tranquilidad, día a día», expresó el líder de la Vuelta. «Fue una etapa bastante dura entre las subidas y el viento. El equipo estuvo de 10, salimos con un plan y lo pudimos ejecutar. Hay que tomarse lo que queda con tranquilidad, día a día», expresó el líder de la Vuelta.

    La cuarta etapa del viernes, desde Cipolletti hasta Allen. La cuarta etapa de la 83° Vuelta al Valle comenzará en Cipolletti a las 14 horas y terminará en Allen en un trayecto que realizará cuatro giros para un total de 120 kilómetros. El circuito largará en el Parque Rosauer de Cipolletti y transitará por la Ruta 65, irá hasta Guerrico y volverá por Calle 4 (Haydee Coila). Ahí se darán las cuatro vueltas en Allen donde, pasarán por el acceso Martín Fierro y la Avenida Roca.

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