Vuelta al Valle 2026: El sanjuanino Rodrigo Díaz manda tras ganar otra etapa

El ciclista sanjuanino Rodrigo Díaz volvió a demostrar su jerarquía en la tercera etapa de l a Vuelta al Valle en El Cuy, ganó por segundo día consecutivo y amplió su ventaja en lo más alto de la clasificación general. El sanjuanino de JC Competición venía de ser segundo en Allen en la primera etapa y de quedarse con el triunfo en la siguiente, en Villa Regina .

Escándalo en el ciclismo: Nicolás Tivani denunció que se quedó sin el título de campeón argentino por una irregularidad

Arranca la 83ª Vuelta al Valle con el SEP San Juan y la armada sanjuanina en busca de la gloria patagónica

La prueba más extensa de la competencia se hizo sentir para los ciclistas que además tuvieron pocas horas de descanso ya que la segunda etapa terminó a la 17 del miércoles en Regina y este jueves largaron a las 9 en Allen.

Además de tener que completar los 147 kilómetros de ruta, los ciclistas también tuvieron que superar el desafío de las subidas, el viento y un tramo con lluvia que plantearon duros obstáculos.

Pasada la mitad del trayecto, hubo 10 fugados que se cortaron del pelotón. No todos pudieron mantener el ritmo y quedaron adelante 6 entre los que estaba el líder Rodrigo Díaz y su compañero Mauro Domínguez.

Tres de ellos fueron del Club Ciclista Cerro Largo de Uruguay que tuvo un día muy positivo: Anderson Maldonado, Pablo Bonilla y Maicol Tabarez. También estuvo Matías Cedeira de la Agrupación 5 de diciembre.

En el sprint final, al igual que en Regina, Díaz fue más rápido más todos y obtuvo una victoria clave ya que sacó una ventaja importante en la clasificación general. Marcó un tiempo de 3 horas, 24 minutos y 59 segundos.

Anderson Maldonado y Pablo Bonilla, del Club Ciclista Cerro Largo, completaron el podio. El uruguayo Maldonado, uno de los animadores en 2025, quedó escolta en la general a 20 segundos del líder. Le siguen Domínguez a 22» y Cedeira a 26». El resto está por detrás del minuto.

«Fue una etapa bastante dura entre las subidas y el viento. El equipo estuvo de 10, salimos con un plan y lo pudimos ejecutar. Hay que tomarse lo que queda con tranquilidad, día a día», expresó el líder de la Vuelta. «Fue una etapa bastante dura entre las subidas y el viento. El equipo estuvo de 10, salimos con un plan y lo pudimos ejecutar. Hay que tomarse lo que queda con tranquilidad, día a día», expresó el líder de la Vuelta.

La cuarta etapa del viernes, desde Cipolletti hasta Allen. La cuarta etapa de la 83° Vuelta al Valle comenzará en Cipolletti a las 14 horas y terminará en Allen en un trayecto que realizará cuatro giros para un total de 120 kilómetros. El circuito largará en el Parque Rosauer de Cipolletti y transitará por la Ruta 65, irá hasta Guerrico y volverá por Calle 4 (Haydee Coila). Ahí se darán las cuatro vueltas en Allen donde, pasarán por el acceso Martín Fierro y la Avenida Roca.