La Copa de Clubes Campeones ya tiene fecha de inicio para sus 60 años

Empezó la cuenta regresiva. El próximo 17 de enero del 2027, San Juan volverá a disfrutar de una nueva edición del certamen más federal en el mapa sanjuanino: La Copa de Clubes Campeones . Será la edición de los 60 años de un certamen que nació en DIARIO DE CUYO y encontró respaldo en todos los rincones de la provincia para terminar siendo el clásico.

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La Copa de Clubes Campeones empieza a darle forma a su histórica edición de los 60 años

En la sede de Liga de fútbol Albardon-Angaco se reunieron los presidentes de las Ligas de la Provincia de San Juan para tratar temas varios de cara a la actividad deportiva del 2027: Copa de Clubes Campeones, Categoría Masculino, Femenino, Senior, Futsal, Infantil y Juvenil. También se trató el Proyecto "Supercopa San Juan" y la situación particular de cada una de Las Ligas.

En este tema en particular que es sustancial por los inconvenientes de varias de las ligas que conforman la Federación, el delegado del Consejo Federal, Andrés Alderete, aclaró que esas ligas que tienen afiliación suspendida o intimaciones para desafiliarlas, gozarán de un permiso especial desde el Consejo solamente para poder disputar la Copa de Clubes Campeones.

Aclarado esto, luego se aprobó la realización de la Supercopa San Juan que la disputarán el Campeón de la Copa de Campeones 2026, y El Súper Campeón 2026, de Liga Sanjuanina de Fútbol: Paso de Los Andes de Albardón con Sportivo Desamparados, en fecha a confirmar.

En el punto saliente de la reunión, se decidieron detalles clave en la edición 60 de la Copa de Clubes Campeones. La misma dará inicio el día 17 de Enero del 2027. Solo participarán de este torneo los clubes Campeones y Subcampeones de cada Liga con un máximo de 2 o 3 clubes por Liga.

No habrá ningún tipo de invitación para participar de dichos torneos, Todos los clubes que participen, lo harán por mérito deportivo.

La Copa tendrá un máximo de 24 clubes en el Torneo , divididos en zonas de 4 equipos cada una, a lo cual clasificarán a la siguiente fase los dos mejores primeros de cada zona y los 4 mejores terceros de todas las zonas haciendo un total de 16 clasificados en caso que sean 24 Equipos en Total. Comenzarán luego los Octavos de final, los Cuartos de Final y Semifinales, en partidos de ida y vuelta, quedando la Gran Final en un solo partido.

En cuanto a los gastos, se abonará una inscripción y la cuota del seguro al jugador por los dos meses que dura la primera fase y los 8° de Final, cómo se realiza todos los años.

Se puso como fecha alternativa, la última semana de enero para arrancar con los torneos de Fútbol Femenino en Fútbol 11 y Futsal y Torneo de Infanto Juvenil. Se informó que para la segunda semana de Enero podría dar comienzo el Torneo de Fútbol Sénior en sus 3 Categorías.

Finalmente, se decidió que el próximo 2 de diciembre, se reunirán los Presidentes de las ligas en sede a confirmar para definir los aranceles arbitrales, seguro al jugador y espectador, partido Inaugural y fecha de la Supercopa Sanjuanina.