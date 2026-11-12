Clausura 2026: quedaron definidos los octavos de final, del 20 al 25 de noviembre

Boca, campeón de la Tabla Anual, y River arrancan los playoffs con cruces ante Independiente Rivadavia y Lanús. El Superclásico solo podría darse en la final del 12 de diciembre.

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El empate 1 a 1 entre Central Córdoba y Lanús cerró la fase regular del Torneo Clausura y terminó de definir el cuadro completo de los octavos de final, que se jugarán desde el viernes 20 hasta el miércoles 25 de noviembre. Los playoffs tendrán ocho llaves e incluyen a Boca Juniors y River Plate, que solo podrían cruzarse en una eventual final.

Boca, segundo en la Zona A con 63 puntos, recibirá en la Bombonera a Independiente Rivadavia, séptimo en la Zona B. El partido cerrará la fase el miércoles 25 y se juega tarde porque el Xeneize disputa antes la final de la Sudamericana, el sábado 21 en Barranquilla ante Atlético Mineiro.

River, cuarto en la Zona B con 55 puntos, será local en el Monumental frente a Lanús, que terminó quinto en la Zona A con 50 puntos y no pudo ganarle a Central Córdoba para evitar esa sede.

En el sector izquierdo del cuadro, Instituto enfrentará a Huracán, Argentinos Juniors a Independiente y Vélez recibirá a Belgrano, el campeón del Apertura, que será visitante. Del otro lado, Rosario Central, líder de la Zona B con 62 puntos, jugará ante Gimnasia de Mendoza; Defensa y Justicia contra Barracas Central; y Gimnasia de La Plata frente a Newell’s.

Los octavos se disputarán a partido único en la cancha del mejor ubicado. Si hay igualdad a los 90 minutos, habrá dos tiempos suplementarios de 15 minutos y, de persistir, penales. El mismo formato regirá para cuartos y semifinales.