Clausura 2026: quedaron definidos los octavos de final, del 20 al 25 de noviembre

El empate 1 a 1 entre Central Córdoba y Lanús cerró la fase regular del Torneo Clausura y terminó de definir el cuadro completo de los octavos de final, que se jugarán desde el viernes 20 hasta el miércoles 25 de noviembre. Los playoffs tendrán ocho llaves e incluyen a Boca Juniors y River Plate, que solo podrían cruzarse en una eventual final.
Boca, segundo en la Zona A con 63 puntos, recibirá en la Bombonera a Independiente Rivadavia, séptimo en la Zona B. El partido cerrará la fase el miércoles 25 y se juega tarde porque el Xeneize disputa antes la final de la Sudamericana, el sábado 21 en Barranquilla ante Atlético Mineiro.
River, cuarto en la Zona B con 55 puntos, será local en el Monumental frente a Lanús, que terminó quinto en la Zona A con 50 puntos y no pudo ganarle a Central Córdoba para evitar esa sede.
En el sector izquierdo del cuadro, Instituto enfrentará a Huracán, Argentinos Juniors a Independiente y Vélez recibirá a Belgrano, el campeón del Apertura, que será visitante. Del otro lado, Rosario Central, líder de la Zona B con 62 puntos, jugará ante Gimnasia de Mendoza; Defensa y Justicia contra Barracas Central; y Gimnasia de La Plata frente a Newell’s.
Los octavos se disputarán a partido único en la cancha del mejor ubicado. Si hay igualdad a los 90 minutos, habrá dos tiempos suplementarios de 15 minutos y, de persistir, penales. El mismo formato regirá para cuartos y semifinales.
Instituto definirá de local todas las instancias, salvo una eventual final. Ese duelo se trasladaría al Kempes, porque su cancha tendrá un espectáculo musical el mismo fin de semana. Instituto y Belgrano solo podrían cruzarse en semifinales.
La final está prevista para el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona, de La Plata. El campeón logrará la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 y jugará el Trofeo de Campeones ante Belgrano el sábado 19 de diciembre en el Kempes.
Cronograma de octavos de final
- Viernes 20/11: 20:00 Vélez vs. Belgrano
- Sábado 21/11: 15:00 Defensa y Justicia vs. Barracas Central; 17:00 Argentinos Juniors vs. Independiente
- Domingo 22/11: 16:00 Rosario Central vs. Gimnasia de Mendoza; 19:00 River vs. Lanús; 22:00 Instituto vs. Huracán
- Lunes 23/11: 17:00 Gimnasia La Plata vs. Newell’s
- Miércoles 25/11: 21:00 Boca vs. Independiente Rivadavia