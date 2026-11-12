Escándalo en el ciclismo: Nicolás Tivani denunció que se quedó sin el título de campeón argentino por una irregularidad

Nicolás Tivani atraviesa uno de los momentos más difíciles de su carrera deportiva . El ciclista sanjuanino, que compite para el equipo portugués Aviludo Louletano, recibió una noticia que golpeó de lleno uno de sus grandes sueños: el título de campeón argentino de ruta que había conseguido el pasado 19 de abril de 2026 no tiene validez ante la Unión Ciclista Internacional (UCI).

El ciclista pocitano fue quien dio a conocer la noticia pero no es el único damnificado. La misma situación atraviesan los también sanjuaninos Delfina Dibella (Medalla de oro en contrarreloj individual Sub-23 damas), Mateo Kalejman (Campeón en contrarreloj Elite), Nehuén Erripa (campeón en Sub-23) y Abril Garzón (campeona en categoría Elite y Sub-23 damas).

El pocitano y el resto de los campeonatos se habían consagrado en el Campeonato Argentino disputado en el Autódromo Ciudad de Río Cuarto, Córdoba. En aquel momento, había definido el logro como un sueño cumplido. Sin embargo, casi siete meses después, todo cambió. Este jueves, desde altas fuentes le comunicaron que el campeonato no fue inscripto ante la UCI con la anticipación correspondiente y, por lo tanto, su resultado no cuenta con el reconocimiento internacional.

“Siento que se desmoronó todo. Siempre fue mi sueño ser campeón argentino y una vez que lo logré ya me sentí hecho, pero ahora todo se derrumbó. Es como si el campeonato nunca se hubiese corrido”, expresó Tivani, dolido y molesto, en diálogo con DIARIO DE CUYO desde Portugal.

La situación no apareció de un día para otro. El ciclista sanjuanino ya había atravesado algunos episodios que le hicieron sospechar que algo no estaba bien con su consagración.

Después de ganar en Córdoba, Tivani regresó a Portugal para competir en el Grande Prémio Abimota. En la primera etapa sufrió una caída que le provocó una lesión y debió afrontar un período de recuperación. Cuando volvió a la actividad, el 23 de agosto, para participar en el Circuito da Malveira, recibió una multa por utilizar una camiseta que combinaba los colores de su equipo, Aviludo Louletano, con los de Argentina.

Aquella sanción lo desconcertó. Para él, haber obtenido el campeonato nacional lo habilitaba a lucir los colores argentinos en las competencias con su equipo portugués. “No entendía el porqué, si fui campeón nacional ya podía lucir los colores en mi equipo”, recordó.

A partir de ese episodio comenzó a realizar consultas ante fuentes de la UCRA y la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta (Facpyr) para saber cuándo podía utilizar oficialmente la camiseta de campeón argentino. La incertidumbre se extendió durante varios meses, hasta que este jueves recibió la confirmación que nunca hubiera querido escuchar.

Según le explicaron al ciclista, el problema radica en que el Campeonato Argentino de ruta no fue inscripto ante la Unión Ciclista Internacional con los seis meses de anticipación que exige la normativa para este tipo de competencias.

Esa omisión administrativa terminó poniendo en cuestión la validez internacional del título que Tivani había conseguido en Río Cuarto. De esta manera, pese a haberse impuesto en la competencia y haber celebrado la consagración, el sanjuanino no cuenta con el aval de la UCI para lucir oficialmente esa distinción en el ámbito internacional.

“Me dijeron que no tiene validez el título de campeón porque el Campeonato Argentino no estuvo inscripto en la UCI. Eso se hacía con seis meses de anticipación y quienes lo organizaron no lo hicieron en esos términos. Estoy con sensaciones encontradas, bronca, tristeza. Siempre quise ser campeón argentino, pero ahora es como que no sirvió de nada, no hay nada que lo avale”, manifestó.

Mientras intenta asimilar el golpe, Nicolás Tivani ya comienza a mirar hacia adelante. El sanjuanino continúa con su carrera en Portugal y tiene entre sus próximos grandes objetivos la Vuelta a San Juan 2027. Sin embargo, la noticia dejó una herida difícil de cerrar: la de haber alcanzado el sueño de toda una vida deportiva y enterarse, meses después, de que no tendrá el reconocimiento que esperaba.