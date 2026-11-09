    • 9 de noviembre de 2026 - 18:10

    Arranca la 83ª Vuelta al Valle con el SEP San Juan y la armada sanjuanina en busca de la gloria patagónica

    Con un pelotón integrado por 143 pedaleros y 17 escuadras nacionales e internacionales, la Vuelta al Valle en Allen pone primera.

    Con un pelotón integrado por 143 pedaleros y 17 escuadras nacionales e internacionales, la Vuelta al Valle en Allen pone primera.&nbsp;

    Con un pelotón integrado por 143 pedaleros y 17 escuadras nacionales e internacionales, la Vuelta al Valle en Allen pone primera. 

    Foto:

    Diario de Cuyo | Vanessa Chaparro
    Por Vanessa Chaparro

    El ciclismo argentino vuelve a poner sus ojos en la Patagonia con el inicio de la 83.ª edición de la Vuelta al Valle, competencia que se disputará del 9 al 15 de noviembre de 2026 a lo largo del Alto Valle de Río Negro. La prueba reunirá a escuadras y competidores de Italia, Uruguay, Chile y de diversos puntos del país, donde la presencia sanjuanina promete ir por toda la gloria o al menos, ser protagonista.

    Leé además

    Kiki Ramos. 

    De "es un sueño representar a Argentina" a jugar el Mundial con Haití: la decisión de Kiki Ramos que sorprendió a la Sub 17

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Los octavos se disputarán a partido único el fin de semana del 21 y 22 de noviembre, con localía para los equipos mejor ubicados.

    Se definieron los octavos del Clausura: los rivales de Boca y River y cómo quedó el cuadro de playoffs

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El SEP San Juan desembarca con una nómina de primer nivel estructurada para pelear la clasificación general. La escuadra verde estará integrada por Agustín Videla, Hugo Ruiz Calle, Uriel Videla, Robinson Ruiz Calle, Fabricio Ortega, Julián Díaz, Kevin Castro, Franco López y José Autrán, consolidando una formación con peso táctico y poder de fuego en los tramos más exigentes.

    A la marea verde se suma la fuerte presencia de ciclistas sanjuaninos en otros frentes de batalla. El JC Competición sale a la ruta con una importante base de la provincia liderada por Leandro Velardez, Gerardo Tivani, Rodrigo Díaz y Mauricio Domínguez, acompañados por Sebastián Aros, Juan Cruz Sosa, Martín Silva, Lionel Gamboa y Daniel Juárez. Asimismo, en las filas de Shania Competición resalta el talento del sanjuanino Leonardo Cobarrubia junto a Juan Pablo Ortega, Alejandro Durán, Román Mastrángelo, Marcelo Méndez, Maximiliano Navarrete, Emiliano Trozzi, Mauricio Trozzi y Mariano Marón.

    La acción comenzará este lunes 9 de noviembre a las 19:00 hs en Villa Regina con un prólogo contrarreloj por equipos de 5,3 km en el marco de los festejos por los 102 años de la ciudad. El martes 10 la caravana cumplirá la etapa Allen – Guerrico (130 km) desde las 14:00 hs, mientras que el miércoles 11 se disputarán 110 km en circuito dentro de Villa Regina.

    El jueves 12 el pelotón afrontará los 147 km entre Allen y El Cuy a partir de las 09:00 hs, para dar paso el viernes 13 al parcial Cipolletti – Allen de 120 km. Las instancias decisivas llegarán el sábado 14 con la temida etapa reina hacia General Roca y Paso Córdoba, concluyendo el domingo 15 de noviembre con el clásico circuito "Carecita" en Allen.

    Todos los equipos de la 83° Vuelta al Valle

    • JC Competicion: Leandro Velardez, Gerardo Tivani, Sebastian Aros, Juan Cruz Sosa, Martin Silva, Lionel Gamboa, Rodrigo Diaz, Daniel Juarez, Mauricio Dominguez

    • Shania Competicion: Roman Manstrangelo, Juan Pablo Ortega, Leonardo Cobarrubia, Alejandro Duran, Marcelo Mendez, Maximiliano Navarrete, Emiliano Trozzi, Mauricio Trozzi, Mariano Maron

    • Jeremias Competicion: Alejandro Quilci, Jose Peralta, Raul Guevara, Nicolas Traico, Sebastián Rodríguez, Richard Mascarañas, Samuel Morales, Pablo Anchieri, Gonzalo Pereyra

    • Club Ciclista Cerro Largo: Anderson Maldonado, Pablo Bonilla, Enzo Baptista, Maicol Tabarez, Alan Matias Presa, Juan David Castillo

    • Club Nautico Boca de Cufre: Juan Martin Echeverria, Joaquin Castro, Federico Clara, Richar Cantero, Rodrigo Santos, Facundo Revetria, Adrian Gariboldi

    • Agrupacion 5 de Diciembre "A": Pablo Reyes, Lorenzo Heredia, Sebastian Carrillo, Guillermo Rodriguez, Marcos Hermosilla, Juan Scwallier, Victor Muñoz, Sebastian Ruiz, Lucio Margheriti (ITA)

    • Agrupacion 5 de Diciembre "B": Agustin Fraysse, Julian Barrientos, Matias Cedeira, Maximiliano Praiz, Mariano Difeo, Octavio Mangiaterra, Bautista Sequeira, Diego Castro, Martin Kijuto

    • Ortega Competicion BSP: Rodrigo Ortega, Fernando Soriano, Emiliano Mira, Gabriel Obreque, Carlos Parra, Daniel Flores, Gonzalo Lyardet, Juan Tejeda, Marco Solorza

    • SEP San Juan: Agustin Videla, Hugo Ruiz Calle, Uriel Videla, Robinson Ruiz Calle, Fabricio Ortega, Julian Diaz, Kevin Castro, Franco Lopez, Jose Autran

    • Alternativa Patagonica Allen Pro: Pablo Reyes, Enzo Sauli, Federico Espinoza, Emiliano Perez, Gerardo Valentini, Sergio Ali, Ezequiel Confalonieri, Mariano Taddeo

    • Moretti Bicharracos Bike: Leandro Ramos, Damian Belmar, Pablo Maripe, Emiliano Vanacloy, Gonzalo Calfin, Maximiliano Silenzi, Camilo Mendoza, Bruno Contreras, Christian Moyano

    • Aldo Opazo Competicion: Carlos Opazo, Jorge Cordoba, Enzo Crociati, Luciano Crociati, Claudio Flores, Federico Antual, Sebastian Muñoz, Juan Venturino, Alan Ponce de Leon

    • Club Ciclista Parral: Edison Fernando Bravo, Gabriel Perez, Martin Cardenas Ruiz, Josafat Cardenas Ruiz, Nicolas Laurin, Dante Bravo, Gustavo Albarracin, Criatian Dominguez

    • Transporte Norte Mecanica Ledesma: Pablo Zalazar, Carlos Ledesma, Rodrigo Urzainqui, Lucas Fuentes, Javier Lopez, Fabian Gatica, Juan Pablo Mella

    • Taesa Cycling: Carlos Carreño, Leandro Ramos, Daniel Manriquez, Fernando Carreño, Juan Pablo Bartorelli, Cristian Painemil, Jorge Leyton, Maximiliano Morales

    • Oeste Bike: Gilberto Pailahueque, Carlos Villegas, Cristian Gacitua, Roberto Infante, Luciano Muñoz, Lucas Lopardo, Humberto Castro, Pablo Quijada

    • AYS La Pausa: Guillermo Mazzanti, Adriano Pujo, Rodrigo Ramiro, Marcos Dinamarca, Walter Sepulveda, Sebastian Matucci, Hugo Galdame, Juan Millaqueo, Ezequiel Guayquifil

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Desamparados irá a San Luis con una goleada a su favor. Foto gentileza. 

    Sportivo Desamparados goleó 4-0 a Defensores de Belgrano y quedó a un paso de la clasificación

    Por Redacción Diario de Cuyo
    el multitudinario y pasional recibimiento a desamparados en la semifinal del regional amateur

    El multitudinario y pasional recibimiento a Desamparados en la semifinal del Regional Amateur

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Comienzo. El ciclismo adaptado abrirá la temporada de ruta en el calendario de la Federación Ciclista Sanjuanina.

    La Temporada de Ruta y un prólogo de lujo con el ciclismo adaptado

    Por Ariel Poblete
    Superior. Agustín Canapino demostró tener más que el resto en La Plata para terminar dominando en la TC Pick Up.

    Canapino ganó otra vez en el TC Pick Up y llega fortalecido a la definición

    Por Redacción Diario de Cuyo