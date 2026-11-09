Arranca la 83ª Vuelta al Valle con el SEP San Juan y la armada sanjuanina en busca de la gloria patagónica

-
JC Competicion: Leandro Velardez, Gerardo Tivani, Sebastian Aros, Juan Cruz Sosa, Martin Silva, Lionel Gamboa, Rodrigo Diaz, Daniel Juarez, Mauricio Dominguez
-
Shania Competicion: Roman Manstrangelo, Juan Pablo Ortega, Leonardo Cobarrubia, Alejandro Duran, Marcelo Mendez, Maximiliano Navarrete, Emiliano Trozzi, Mauricio Trozzi, Mariano Maron
-
Jeremias Competicion: Alejandro Quilci, Jose Peralta, Raul Guevara, Nicolas Traico, Sebastián Rodríguez, Richard Mascarañas, Samuel Morales, Pablo Anchieri, Gonzalo Pereyra
-
Club Ciclista Cerro Largo: Anderson Maldonado, Pablo Bonilla, Enzo Baptista, Maicol Tabarez, Alan Matias Presa, Juan David Castillo
-
Club Nautico Boca de Cufre: Juan Martin Echeverria, Joaquin Castro, Federico Clara, Richar Cantero, Rodrigo Santos, Facundo Revetria, Adrian Gariboldi
-
Agrupacion 5 de Diciembre "A": Pablo Reyes, Lorenzo Heredia, Sebastian Carrillo, Guillermo Rodriguez, Marcos Hermosilla, Juan Scwallier, Victor Muñoz, Sebastian Ruiz, Lucio Margheriti (ITA)
-
Agrupacion 5 de Diciembre "B": Agustin Fraysse, Julian Barrientos, Matias Cedeira, Maximiliano Praiz, Mariano Difeo, Octavio Mangiaterra, Bautista Sequeira, Diego Castro, Martin Kijuto
-
Ortega Competicion BSP: Rodrigo Ortega, Fernando Soriano, Emiliano Mira, Gabriel Obreque, Carlos Parra, Daniel Flores, Gonzalo Lyardet, Juan Tejeda, Marco Solorza
-
SEP San Juan: Agustin Videla, Hugo Ruiz Calle, Uriel Videla, Robinson Ruiz Calle, Fabricio Ortega, Julian Diaz, Kevin Castro, Franco Lopez, Jose Autran
-
Alternativa Patagonica Allen Pro: Pablo Reyes, Enzo Sauli, Federico Espinoza, Emiliano Perez, Gerardo Valentini, Sergio Ali, Ezequiel Confalonieri, Mariano Taddeo
-
Moretti Bicharracos Bike: Leandro Ramos, Damian Belmar, Pablo Maripe, Emiliano Vanacloy, Gonzalo Calfin, Maximiliano Silenzi, Camilo Mendoza, Bruno Contreras, Christian Moyano
-
Aldo Opazo Competicion: Carlos Opazo, Jorge Cordoba, Enzo Crociati, Luciano Crociati, Claudio Flores, Federico Antual, Sebastian Muñoz, Juan Venturino, Alan Ponce de Leon
-
Club Ciclista Parral: Edison Fernando Bravo, Gabriel Perez, Martin Cardenas Ruiz, Josafat Cardenas Ruiz, Nicolas Laurin, Dante Bravo, Gustavo Albarracin, Criatian Dominguez
-
Transporte Norte Mecanica Ledesma: Pablo Zalazar, Carlos Ledesma, Rodrigo Urzainqui, Lucas Fuentes, Javier Lopez, Fabian Gatica, Juan Pablo Mella
-
Taesa Cycling: Carlos Carreño, Leandro Ramos, Daniel Manriquez, Fernando Carreño, Juan Pablo Bartorelli, Cristian Painemil, Jorge Leyton, Maximiliano Morales
-
Oeste Bike: Gilberto Pailahueque, Carlos Villegas, Cristian Gacitua, Roberto Infante, Luciano Muñoz, Lucas Lopardo, Humberto Castro, Pablo Quijada
-
AYS La Pausa: Guillermo Mazzanti, Adriano Pujo, Rodrigo Ramiro, Marcos Dinamarca, Walter Sepulveda, Sebastian Matucci, Hugo Galdame, Juan Millaqueo, Ezequiel Guayquifil