De "es un sueño representar a Argentina" a jugar el Mundial con Haití: la decisión de Kiki Ramos que sorprendió a la Sub 17

Stephen “Kiki” Ramos protagonizó uno de los movimientos más inesperados en la previa del Mundial Sub 17: después de haber vestido la camiseta argentina, el delantero de Vélez decidió representar a Haití en la Copa del Mundo de Qatar. La Federación Haitiana confirmó oficialmente su incorporación y el futbolista se sumará al plantel que disputará el torneo entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre.

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La noticia tiene un impacto particular por el recorrido reciente del juvenil. Ramos había sido convocado este año por Diego Placente , debutó con Argentina ante Ecuador y pocos días después convirtió su primer gol con la Albiceleste en el empate 1-1 disputado en el estadio de Atlanta. En aquel momento, la propia AFA presentó al atacante como una de las promesas de las inferiores argentinas.

Incluso, en una entrevista publicada por la Asociación del Fútbol Argentino el 31 de julio, el delantero había expresado: “Para mí es un sueño representar a Argentina” . También señalaba que uno de sus grandes objetivos era ser tenido en cuenta para el Mundial Sub 17. Finalmente estará en Qatar, pero lo hará con otra camiseta.

La decisión fue oficializada por la Federación Haitiana de Fútbol, que confirmó que Ramos se incorporará a la preparación de su seleccionado juvenil.

La entidad presentó al futbolista nacido en Puerto Príncipe y destacó la colaboración de su representante y de Vélez para concretar su incorporación. El mensaje terminó con una bienvenida de fuerte contenido simbólico: “Kiki, estás en casa” .

Haití integrará el Grupo D del Mundial Sub 17 junto a Francia, Arabia Saudita y Uruguay. Argentina, por su parte, estará en el Grupo C y enfrentará a Australia, Mozambique y Dinamarca. El torneo se desarrollará en Qatar desde el 19 de noviembre hasta el 13 de diciembre.

En las últimas convocatorias de Placente, Ramos ya había dejado de aparecer entre los futbolistas citados para los trabajos de la Sub 17. La confirmación de Haití terminó por explicar el rumbo que tomará el delantero en la competencia mundialista.

Quién es Kiki Ramos, una de las joyas de Vélez

Ramos nació el 3 de abril de 2009 en Puerto Príncipe, Haití, y llegó a la Argentina cuando tenía apenas unos meses de vida después de ser adoptado por una familia argentina. Creció en Buenos Aires y comenzó su recorrido futbolístico en Vélez cuando tenía seis años.

Desde entonces desarrolló prácticamente toda su formación en La Fábrica, la cantera del club de Liniers. Su explosión llegó durante 2026: en septiembre, cuando firmó su primer contrato profesional, Vélez informó que era el máximo goleador de la categoría 2009 con 17 tantos en 23 partidos y que acumulaba 30 goles en 68 encuentros desde su llegada a Juveniles.

El club le hizo contrato hasta el 31 de diciembre de 2028. Vélez destaca especialmente su velocidad, potencia, capacidad para desequilibrar en el uno contra uno y facilidad para llegar al gol, características que también despertaron la atención del cuerpo técnico de las selecciones juveniles argentinas.

Su crecimiento durante la primera mitad del año había sido tan fuerte que terminó integrado a los entrenamientos de la Sub 17 y posteriormente recibió minutos ante Ecuador. En su segunda presentación logró convertir, un episodio que parecía consolidar su lugar dentro del proceso argentino hacia Qatar.

Ramos firmó en septiembre su primer contrato profesional con Vélez hasta diciembre de 2028, luego de marcar 17 goles en 23 partidos durante 2026.

¿Argentina lo pierde definitivamente?

La respuesta, por ahora, es no necesariamente. La elección de Haití para disputar el Mundial Sub 17 no significa automáticamente que Ramos quede impedido para representar a Argentina durante toda su carrera.

Las reglas de FIFA contemplan distintos procedimientos de elegibilidad y cambio de asociación para futbolistas que poseen más de una nacionalidad. Entre los elementos centrales aparece si el jugador disputó partidos oficiales a nivel de Selección Mayor y qué nacionalidades poseía en el momento de sus anteriores participaciones internacionales.

Hasta ahora, Ramos había participado con Argentina en amistosos juveniles, por lo que pudo aceptar la convocatoria de Haití. Su participación en un torneo oficial Sub 17 tampoco equivale por sí sola a quedar ligado de manera definitiva a una selección absoluta, aunque cualquier cambio posterior deberá ajustarse a los procedimientos y requisitos establecidos por FIFA.

Por eso, la pérdida para Argentina es concreta pensando en este Mundial Sub 17, pero no necesariamente definitiva de cara a toda su carrera internacional.

Una decisión con una historia especial detrás

La elección tiene además un componente personal. Ramos nació en Haití, pero desarrolló prácticamente toda su vida y su carrera futbolística en Argentina. Había manifestado públicamente el orgullo que sentía al vestir la camiseta albiceleste, mientras que ahora tendrá la posibilidad de disputar su primer Mundial representando al lugar donde nació.

La Federación Haitiana lo incorpora además como uno de los juveniles de mayor proyección de su plantel. Ramos todavía no debutó oficialmente en Primera División con Vélez, pero ya tiene contrato profesional y viene de una temporada en la que su capacidad goleadora aceleró su crecimiento dentro del club.

El Mundial de Qatar será ahora su primera gran competencia internacional oficial. Hace apenas tres meses decía que soñaba con estar allí defendiendo a Argentina; el 19 de noviembre comenzará esa experiencia con los colores de Haití.