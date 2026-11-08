    • 8 de noviembre de 2026 - 20:57

    La Temporada de Ruta y un prólogo de lujo con el ciclismo adaptado

    La FCS abrirá su calendario el próximo sábado con el ciclismo especial en 9 de Julio.

    Comienzo. El ciclismo adaptado abrirá la temporada de ruta en el calendario de la Federación Ciclista Sanjuanina.

    Comienzo. El ciclismo adaptado abrirá la temporada de ruta en el calendario de la Federación Ciclista Sanjuanina.

    Foto:

    CICLISMO
    Por Ariel Poblete

    Llegó noviembre y en el calendario es momento del ciclismo en la ruta y preparando todo lo que genera, desde la Federación Ciclista Sanjuanina decidieron poner en escena el Gran Prix de Ciclismo Adaptado en el departamento 9 de Julio.

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    Así, el próximo sábado, desde las 15,30 con concentración en la Diagonal San Martín, frente al Municipio de 9 de Julio, arrancarán las emociones, teniendo previsto la largada para las 16,30.

    Serán tres las categorías en las que participarán los ciclistas: Triciclos (30 minutos), Handycycle (30 a 45 minutos) y Bicicletas y Tandem (60 a 90 minutos).

    El circuito diseñado por la organización recorrerá las principales arterias de 9 de Julio. Largando en Diagonal San Martín, irán hacia el Este hasta calle Florida, donde estará el retome para regresar por Diagonal San Martín, pasando por la Plaza Independencia, hasta llegar a calle Bilbao, donde retomarán nuevamente hasta empalmar otra vez Diagonal San Martín hasta la línea de meta frente a la plaza.

    La decisión de abrir con el ciclismo adaptado marca un antes y un después en el movimiento de la FCS. San Juan se convierte así en una de las pocas plazas a nivel nacional en incluir y programar ciclismo adaptado en su calendario.

    Las inscripciones están ya abiertas y se reciben en la Federación, pero además se podrán realizar hasta incluso el mismo día de la competencia en el departamento 9 de Julio.

    PRIMERA FECHA

    En tanto que el calendario de la Temporada de Ruta para Elite, Sub 23 y Juveniles ya entró en definiciones. Este jueves 12, de 18 a 21, se recibirán las inscripciones en la sede de la Federación Sanjuanina en Avenida Rawson 860 -S-, para la prueba que organiza la Unión Vecinal Manuel Belgrano el próximo domingo.

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