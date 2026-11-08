La Temporada de Ruta y un prólogo de lujo con el ciclismo adaptado

La FCS abrirá su calendario el próximo sábado con el ciclismo especial en 9 de Julio.

Comienzo. El ciclismo adaptado abrirá la temporada de ruta en el calendario de la Federación Ciclista Sanjuanina.

Llegó noviembre y en el calendario es momento del ciclismo en la ruta y preparando todo lo que genera, desde la Federación Ciclista Sanjuanina decidieron poner en escena el Gran Prix de Ciclismo Adaptado en el departamento 9 de Julio.

Así, el próximo sábado, desde las 15,30 con concentración en la Diagonal San Martín, frente al Municipio de 9 de Julio, arrancarán las emociones, teniendo previsto la largada para las 16,30.

Serán tres las categorías en las que participarán los ciclistas: Triciclos (30 minutos), Handycycle (30 a 45 minutos) y Bicicletas y Tandem (60 a 90 minutos).

El circuito diseñado por la organización recorrerá las principales arterias de 9 de Julio. Largando en Diagonal San Martín, irán hacia el Este hasta calle Florida, donde estará el retome para regresar por Diagonal San Martín, pasando por la Plaza Independencia, hasta llegar a calle Bilbao, donde retomarán nuevamente hasta empalmar otra vez Diagonal San Martín hasta la línea de meta frente a la plaza.

La decisión de abrir con el ciclismo adaptado marca un antes y un después en el movimiento de la FCS. San Juan se convierte así en una de las pocas plazas a nivel nacional en incluir y programar ciclismo adaptado en su calendario.