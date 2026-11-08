Albardón-Angaco se quedó sin final en la Copa País cayendo ante Catamarca

Se terminó la Copa País para Albardón-Angaco . Ese sueño quedó trunco en La Rioja donde la Liga de Catamarca se clasificó a la final venciendo por 1-0 al equipo de San Juan en una semifinal en la que quedó la imagen de que el cuadro albardonero regaló el primer tiempo. Quiso reaccionar en el complemento, se entusiasmó por algunos minutos pero ya abajo en el marcador, se terminó quedando afuera.

Albardón-Angaco tiene el viaje listo a La Rioja para buscar su lugar en la final de la Copa País

Le costó demasiado el primer tiempo a la Liga Albardón-Angaco. Es que más allá de que lo terminó perdiendo por 1-0 cuando Franco Correa Maturano abrió la cuenta recién a los 42' de esa primera etapa para la Liga de Catamarca, ni antes ni después el conjunto sanjuanino pudo imponer sus condiciones.

Apenas una sola llegada a fondo fue el testiminio fiel de lo que le costó el partido a los albardoneros. A los 6' Ricardo Pérez tuvo una opción tras una combinación entre Malla y Franovich, pero el goleador definió mal. Eso fue lo más peligroso de Albardón-Angaco en todo el primer tiempo. Catamarca se acomodó, empezó a desnudar algunos problemas en el fondo sanjuanino y comenzó a llegar con peligro al arco de Franco Troncoso. Sacó un par el arquero albardonero y los dos puntas, Castillo y Huanco, se comieron varias claras.

Llegó el minuto 42', cuando parecía que el primer tiempo se iba a terminar con un empate, apareció en el primer palo el lateral izquiero Correa Maturano para anticipar y clavar un gol de otro partido ante la impotencia de Troncoso.

Una primera parte con muy poco para rescatar en Albardón. Los destellos de Franovich, la calidad de Riveros y casi nada más. La zaga central la pasó feo, los laterales sufrieron demasiado y en ataque, Tapia y Pérez no tuvieron juego para hacerse sentir.

En el complemento, el técnico albardonero Ricardo Molina se la jugó de entrada. Línea de tres con el ingreso de Carlos Poblete, más presión arriba y la búsqueda ofensiva por todos lados. A los 18', redobló la apuesta con Gastón Díaz y Castro en el mediocampo. Pudo llegar con algunas chances Albardón: primero con un tiro libre de Pérez que se desvió en el camino, luego con un remate de Poblete que se fue desviado.

Era ir a buscarlo. A jugarse el resto y Molina apostó lo que le quedaba con los ingresos de Olivera y de Jofré. Al todo o nada. Sobre los 30' cuando más quería el equipo sanjuanino, llegó un corte en el cuero cabelludo de Emanuel Castillo quien fue a buscar un centro y chocó con el arquero Brunori.

Quedaron los últimos 15' de semifinal en La Rioja. Un cuarto de hora para ver si Albardón podía cambiar la historia. Ya en cancha, en un campo de juego impresentable, había puesto lo que tenía a mano. Expuesto a la contra de Catamarca, pasó un par de sustos cuando a los 35' Castillo se comió el segundo solito ante Troncoso.

Se fue yendo el tiempo. La ilusión de Albardón se fue esfumando. Catamarca, con un buen primer tiempo, sacó su ventaja y la sostuvo. El equipo de San Juan se quedó sin respuestas y sin Copa País. En el final, Ignacio Olivera se terminó yendo expulsado en una decisión apresurada del árbitro.

Ahora, en la final, Catamarca se cruzará con la Liga de San Jorge, Santa Fe, que en San Nicolás venció por penales 4-3 a la Liga del Sur de Bahía Blanca tras igualar sin goles en los 90' reglamentarios.