Copa País: Albardón-Angaco busca su lugar en la gran final ante Catamarca en La Rioja

Este domingo, a las 18, el seleccionado albardonero irá por otro paso histórico en el certamen del Consejo Federal.

Semifinal. La Liga Albardón-Angaco se jugará todo buscando la final de la Copa País en La Rioja.

Quieren hacer historia. Dar ese salto a la gran final del país es la ilusión que marca el paso del seleccionado de la Liga Albardón-Angaco que este domingo se jugará todo a ganador en La Rioja donde enfrentará a la Liga de Catamarca en una de las semifinales de la Copa País.

A las 18, en cancha de Rioja Junior y con el arbitraje de Fernando Ruarte, el seleccionado albardonero buscará meterse en la Gran Final contra el ganador del cruce entre la Liga de Bahía Blanca y la Liga de San Jorge, Santa Fe.

La ilusión de los albardoneros es entendible. Después de conquistar las dos fases provinciales de la Copa País, Albardón-Angaco pudo avanzar un casillero más, obteniendo la Fase Cuyo donde venció a la Liga de Tupungato, Mendoza.

Con una base que el técnico Ricardo Molina ya armó desde la edición 2025 apoyada en los centrales Ema Castillo y Esteban Artazo, los volantes Alberto Malla, Pablo Ontiveros y David Franovich, junto a Héctor Pérez, Albardón-Angaco sabe muy bien lo que quiere. Maduro, sereno y convencido de sus virtudes.

Enfrente estará Catamarca que en la fase regional eliminó a la Liga de Jujuy con empate en San Salvador y triunfo como locales. Un equipo duro, aguerrido con poder de gol pero no invencible. El sistema de definición de un solo partido no admite demasiados cuidados. Es todo o nada y Albardón lo sabe.