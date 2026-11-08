    • 8 de noviembre de 2026 - 08:08

    Copa País: Albardón-Angaco busca su lugar en la gran final ante Catamarca en La Rioja

    Este domingo, a las 18, el seleccionado albardonero irá por otro paso histórico en el certamen del Consejo Federal.

    Semifinal. La Liga Albardón-Angaco se jugará todo buscando la final de la Copa País en La Rioja.

    Semifinal. La Liga Albardón-Angaco se jugará todo buscando la final de la Copa País en La Rioja.

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    Por Ariel Poblete

    Quieren hacer historia. Dar ese salto a la gran final del país es la ilusión que marca el paso del seleccionado de la Liga Albardón-Angaco que este domingo se jugará todo a ganador en La Rioja donde enfrentará a la Liga de Catamarca en una de las semifinales de la Copa País.

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    A las 18, en cancha de Rioja Junior y con el arbitraje de Fernando Ruarte, el seleccionado albardonero buscará meterse en la Gran Final contra el ganador del cruce entre la Liga de Bahía Blanca y la Liga de San Jorge, Santa Fe.

    La ilusión de los albardoneros es entendible. Después de conquistar las dos fases provinciales de la Copa País, Albardón-Angaco pudo avanzar un casillero más, obteniendo la Fase Cuyo donde venció a la Liga de Tupungato, Mendoza.

    Con una base que el técnico Ricardo Molina ya armó desde la edición 2025 apoyada en los centrales Ema Castillo y Esteban Artazo, los volantes Alberto Malla, Pablo Ontiveros y David Franovich, junto a Héctor Pérez, Albardón-Angaco sabe muy bien lo que quiere. Maduro, sereno y convencido de sus virtudes.

    Enfrente estará Catamarca que en la fase regional eliminó a la Liga de Jujuy con empate en San Salvador y triunfo como locales. Un equipo duro, aguerrido con poder de gol pero no invencible. El sistema de definición de un solo partido no admite demasiados cuidados. Es todo o nada y Albardón lo sabe.

    Será ese partido que todos soñaron desde la liga albardonera. Ese juego que te instale en una definición nacional, en la cartelera grande del país. Lo que sufrió para llegar, nadie lo dimensiona. Sin profesionales, por amor a la camiseta, repartiéndose entre trabajos, el club al que pertenecen y la camiseta de la selección. Eso es Albardón-Angaco en un domingo para hacer historia.

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