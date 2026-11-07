    • 7 de noviembre de 2026 - 19:47

    Argentinos Juniors sufrió otro golpe en un partido clave y ahora apuesta todo al Clausura

    El Bicho perdió 2-0 ante Huracán, dejó escapar la posibilidad de pelear por el título de liga y volvió a mostrar dificultades en los momentos decisivos. Todavía tiene los playoffs por delante.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Argentinos Juniors volvió a tropezar cuando más lo necesitaba. En la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura, el equipo de Nicolás Diez cayó 2-0 ante Huracán en La Paternal y dejó pasar una oportunidad importante en la pelea por el campeonato. Aunque llegó con chances de consagrarse, no pudo superar las adversidades de un partido que se le complicó desde el primer tiempo.

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    La derrota volvió a poner en discusión una de las dificultades que marcaron su temporada: la falta de respuestas en los encuentros decisivos. El proyecto futbolístico de Diez mantiene regularidad y competitividad, pero el equipo no consigue traducir ese rendimiento en resultados cuando debe dar el paso final.

    Los números respaldan la continuidad del Bicho entre los protagonistas. En los últimos cuatro torneos semestrales terminó entre los primeros cinco de su grupo, alcanzó dos cuartos de final y una semifinal. Sin embargo, también acumuló frustraciones importantes: perdió la final de la Copa Argentina 2025 ante Independiente Rivadavia y durante este año quedó eliminado de la Copa Argentina frente a Midland, de la Libertadores ante Barcelona de Ecuador y del Apertura frente a Belgrano, antes de llegar a la final.

    El partido ante Huracán fue una muestra de esas dificultades. Argentinos recibió tres golpes en apenas 23 minutos: el gol de Óscar Cortés, la expulsión de Franco Paredes y el segundo tanto, convertido por Bruno Barticciotto. La reacción no llegó y hasta el entrenador Nicolás Diez terminó expulsado.

    Del otro lado, Huracán aprovechó el contexto y ejecutó su plan con eficacia. Después de cuatro derrotas consecutivas, necesitaba ganar para meterse en los playoffs y consiguió el objetivo. La caída de Sarmiento ante Tigre le había dado una oportunidad extra y el Globo supo aprovecharla para quedarse con el último lugar de clasificación.

    En el complemento, Argentinos intentó reaccionar más por empuje que por claridad. Sin embargo, cada contraataque de Huracán generó peligro y pudo ampliar una diferencia que terminó siendo definitiva.

    La definición también dejó un sabor amargo por lo ocurrido en el otro partido: Boca venció agónicamente a Defensa y Justicia y se quedó con el título de liga. La victoria del Xeneize hizo que la ilusión de Argentinos se extendiera hasta el final, aunque el Bicho no pudo hacer su parte.

    El equipo de La Paternal todavía tendrá una oportunidad en los playoffs del Clausura, donde disputará el primer cruce eliminatorio como local. La temporada aún no terminó, pero la derrota ante Huracán volvió a dejar una sensación conocida: Argentinos compite, se mantiene entre los candidatos y, cuando llega la hora de las definiciones, vuelve a quedarse en el camino.

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