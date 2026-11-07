Rosario Central venció 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto, pero no pudo quedarse con el bicampeonato anual

Rosario Central cerró su participación en la fecha 16 del Torneo Clausura 2026 con una victoria por 2-0 frente a Estudiantes de Río Cuarto , en el Gigante de Arroyito. Julián Fernández y Emanuel Coronel marcaron los goles del Canalla, que consiguió un triunfo importante ante su gente, aunque no pudo quedarse nuevamente con el liderazgo de la tabla anual porque Boca también ganó su partido frente a Defensa y Justicia.

De la angustia a la gloria: Boca ganó en el último minuto y se consagró campeón de la Tabla Anual

Rosario Central festejó por error un título que Boca le arrebató en el último minuto

El equipo rosarino tomó la iniciativa desde el comienzo y rápidamente comenzó a generar situaciones de peligro. Estudiantes de Río Cuarto intentó resistir las embestidas, pero tuvo dificultades para contener los ataques del local, que acumuló tiros de esquina y aproximaciones durante la primera etapa.

A los 7 minutos, Agustín Quiroga recibió la primera tarjeta amarilla del encuentro por sujetar a un rival. Central respondió con remates de Jaminton Campaz, Emanuel Coronel y Gastón Ávila, aunque ninguno logró romper el cero.

La insistencia tuvo su recompensa a los 43 minutos del primer tiempo. Julián Fernández apareció para concretar una jugada que había comenzado con una asistencia de Gastón Ávila y puso el 1-0 para Rosario Central. El Canalla se fue al descanso en ventaja y con la tranquilidad de haber conseguido el gol que buscaba.

En el complemento, Rosario Central mantuvo la iniciativa y siguió buscando ampliar la diferencia. A los 9 minutos, Ibrahim Hesar fue amonestado en Estudiantes de Río Cuarto, mientras que el conjunto visitante intentó adelantarse para encontrar espacios.

El momento más complicado para el local llegó a los 26 minutos del segundo tiempo, cuando Gastón Ávila recibió primero una tarjeta amarilla y, tras una acción considerada de juego brusco grave, terminó expulsado. De esta manera, Central debió afrontar el tramo final con diez futbolistas.

Pese a la inferioridad numérica, el equipo rosarino consiguió ampliar la ventaja. A los 40 minutos, Emanuel Coronel apareció para marcar el 2-0. La jugada fue revisada por el VAR y el árbitro Hernán Mastrángelo terminó confirmando la validez de la conquista.

En los minutos finales, Central realizó modificaciones para administrar la ventaja. Ingresaron Sebastián Zaracho, Facundo Mallo, Marco Ruben y Franco Cervi, mientras Estudiantes intentó descontar sin conseguirlo.

Finalmente, Mastrángelo marcó el cierre y confirmó el triunfo por 2-0 del Canalla.

Boca le impidió repetir el título anual

La victoria dejó un sabor agridulce para Rosario Central. Si bien consiguió cerrar la fecha con tres puntos y una actuación sólida, no pudo convertirse en bicampeón de la tabla anual, ya que Boca derrotó a Defensa y Justicia y evitó que el conjunto rosarino repitiera el primer puesto.