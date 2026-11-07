Tres canchas y un solo campeón: Boca, Argentinos y Central definen la Tabla Anual

El fútbol argentino tendrá este sábado una definición simultánea en tres estadios y con un título en juego. Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central son los únicos equipos que llegan a la última fecha con posibilidades de terminar primeros en la Tabla Anual y convertirse en Campeón de Liga 2026.

Con gol de Di Lollo, Boca venció a River, se adueñó de un Superclásico cargado de polémicas y llega motivado a la final de la Sudamericana

Final para el infarto: Boca, Central y Argentinos jugarán a la misma hora por el título anual, los detalles

Los tres partidos comenzarán a las 17.30 y cada gol podrá modificar en tiempo real al líder de la temporada. Boca llega a la jornada decisiva con 60 puntos y +22 de diferencia de gol . Argentinos también suma 60, pero cuenta con +12, mientras que Rosario Central aparece inmediatamente detrás con 59 unidades y +16 . El primer criterio de desempate, en caso de igualdad de puntos, será la diferencia de gol; luego se considerarán los goles a favor, la tabla de Fair Play y, como última instancia, un sorteo.

La definición se repartirá entre La Bombonera, La Paternal y Rosario. Boca recibirá a Defensa y Justicia, Argentinos enfrentará a Huracán y Central será local ante Estudiantes de Río Cuarto. Todos comenzarán al mismo tiempo para evitar ventajas deportivas entre los aspirantes al título.

Antes del inicio de los tres encuentros, la Tabla Anual está de la siguiente manera:

El título tiene además reconocimiento oficial como Campeón de Liga 2026 . El reglamento establece que la Tabla General se construye sumando los puntos obtenidos durante las primeras fases del Apertura y del Clausura, y que el equipo que termine en el primer lugar será consagrado campeón nacional.

Boca-Defensa: el Xeneize llega con la ventaja

Boca recibirá a Defensa y Justicia desde las 17.30 en La Bombonera. El equipo de Rodolfo Arruabarrena llega en un momento muy positivo: acumula cuatro victorias consecutivas, perdió solamente uno de sus últimos 22 encuentros y no cae como local desde fines de mayo.

Además, viene de ganar el Superclásico ante River por 1-0, con gol de Lautaro Di Lollo, resultado que le permitió recuperar la cima de la Tabla Anual y alcanzar los 60 puntos.

Del otro lado estará Defensa y Justicia, que también tiene objetivos propios y necesita sumar para sostener sus aspiraciones de clasificación internacional. Eso convierte el encuentro en algo más que un partido condicionado únicamente por la pelea de Boca.

Qué necesita Boca para ser campeón:

Si gana, quedará campeón salvo una situación extraordinaria en la que Argentinos consiga descontarle 11 goles de diferencia en su triunfo ante Huracán.

Si empata, necesita que ni Argentinos ni Rosario Central ganen .

Si pierde, necesita que Argentinos también pierda y Central no gane.

La diferencia de gol es una ventaja enorme para el Xeneize. Boca tiene +22 contra +12 de Argentinos y, además, llega con mayor cantidad de goles a favor, el segundo criterio que entraría en consideración en caso de igualdad absoluta.

Datos del partido

Hora: 17.30 .

Estadio: La Bombonera.

TV: ESPN Premium y TNT Sports .

Árbitro: Sebastián Zunino.

VAR: Yamil Possi.

Argentinos-Huracán: ganar y mirar qué pasa en La Bombonera

Argentinos Juniors también llega con 60 puntos, aunque su diferencia de gol es considerablemente menor a la de Boca. El equipo de Nicolás Diez deberá imponerse ante Huracán y esperar que el líder no consiga los tres puntos para tener el camino más directo hacia el título.

El Bicho atraviesa un buen momento: ganó sus últimos tres encuentros y viene de superar como visitante a Atlético Tucumán por 2-1, con goles de Matías Giménez y un tanto en contra de Clever Ferreira. Ese resultado le permitió alcanzar a Boca en la clasificación general.

Huracán llega con una realidad completamente diferente. Acumula cuatro derrotas consecutivas y necesita ganar para conservar sus posibilidades de ingresar a los playoffs del Clausura, por lo que tampoco será un rival sin objetivos.

Qué necesita Argentinos para ser campeón:

Si gana y Boca empata o pierde , será campeón.

Si Boca también gana, necesita producir una remontada extraordinaria en la diferencia de gol: actualmente está 10 tantos por debajo y, según el resultado del Xeneize, debería generar un cambio de al menos 11 goles en esa comparación.

Si empata, necesita que Boca pierda y Rosario Central no gane .

Una derrota lo dejaría prácticamente sin posibilidades, salvo una combinación matemática extrema de goleadas que revierta por completo la diferencia de gol.

Datos del partido

Hora: 17.30 .

Estadio: Diego Armando Maradona.

TV: TNT Sports .

Árbitro: Pablo Dóvalo.

VAR: Lucas Novelli.

Rosario Central-Estudiantes: ganar y esperar dos resultados

Rosario Central aparece un punto detrás, con 59 unidades, y por eso es el único de los tres que necesariamente debe mirar lo que ocurra en las otras dos canchas.

El equipo dirigido por Jorge Almirón llega en gran forma. Acumula cuatro victorias consecutivas y viene de ganarle 2-1 a Sarmiento en Junín con dos goles de Gastón Ávila. También se encuentra en lo más alto de la Zona B y tiene asegurada su clasificación a los playoffs.

Su rival será Estudiantes de Río Cuarto, que ya perdió la categoría y afrontará su último partido antes de regresar a la Primera Nacional. El conjunto cordobés viene de caer 2-1 ante Gimnasia y llega sin posibilidades de modificar su situación en la permanencia.

Qué necesita Rosario Central para ser campeón:

Debe ganar y esperar que ni Boca ni Argentinos ganen sus respectivos partidos.

Si empata, necesita una combinación mucho más extrema: que Argentinos pierda y que Boca sufra una derrota suficientemente amplia como para que Central pueda superarlo por diferencia de gol.

Si pierde, queda automáticamente fuera de la pelea.

El Canalla cuenta actualmente con +16 de diferencia de gol, seis tantos menos que Boca y cuatro más que Argentinos. Por eso, un empate solamente le permitiría conservar alguna posibilidad dentro de un escenario muy poco probable.

Datos del partido

Hora: 17.30 .

Estadio: Gigante de Arroyito.

TV: ESPN 2 , según la grilla actualizada de este sábado.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

VAR: Héctor Paletta.

Cómo irá cambiando el campeón durante la tarde

La simultaneidad hará que la cima pueda cambiar varias veces durante los 90 minutos. Antes de comenzar, Boca es el líder gracias a su diferencia de gol.

Si, por ejemplo, Boca se pone 1-0 ante Defensa y los otros dos partidos permanecen empatados, el Xeneize estará siendo campeón. Pero si Argentinos gana y Boca empata, el conjunto de La Paternal pasará inmediatamente al primer lugar.

Rosario Central necesita un escenario diferente: si vence a Estudiantes de Río Cuarto mientras Boca y Argentinos empatan, llegará a 62 puntos, superará a ambos —que quedarían con 61— y será campeón.

Por eso, los tres estadios estarán conectados durante toda la tarde. Cada gol en Buenos Aires o Rosario podrá modificar la tabla y el dueño del título hasta el último minuto de la fecha.