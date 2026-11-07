Libertad Juvenil volvió a ser de Primera A tras 9 años de espera

El equipo de Las Chacritas venció 1-0 a Villa Obrera en el Bicentenario y jugará en Primera A en el 2027.

El sueño se hizo realidad. La espera de 9 años valió la pena para el sufrido e incondicional pueblo de Libertad Juvenil. Y es que el Rojo de Las Chacritas terminó consumando su tercer ascenso a Primera A de la Liga Sanjuanina tras derrotar por 1-0 a Independiente Villa Obrera en el estadio del Bicentenario.

Franco Sosa, su goleador, fue el héroe de la tarde en Pocito al convertir el único gol de la final, a los 2' del segundo tiempo, tras una estupenda contra que el mismo inició y que terminó definiendo al segundo palo del arquero de la Villa.

Así, Libertad terminó con esa racha amarga que hace dos temporadas atrás lo privó de volver a Primera A y en este próximo 2027 acompañará a Sportivo Del Bono que ya habia logrado el primero de los dos ascensos de la Primera B de la Liga Sanjuanina de Futbol.

Libertad había ascendido en 2014 y luego volvió a hacerlo en el 2017. Después, fue protagonista y en las últimas temporadas vivió el dolor de perder un ascenso en una final en cancha de Trinidad.

En la temporada 2026, el equipo de Las Chacritas avanzó a la Zona Reválida tras la clasificación de Del Bono y en semifinales dejó en el camino a Villa Hipódromo. La Villa, que había descendido en el 2025, se ilusionó con todo tras dejar en el camino a uno de los favoritos como Arbol Verde.