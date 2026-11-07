    • 7 de noviembre de 2026 - 19:48

    Libertad Juvenil volvió a ser de Primera A tras 9 años de espera

    El equipo de Las Chacritas venció 1-0 a Villa Obrera en el Bicentenario y jugará en Primera A en el 2027.

    Foto gentileza Liga SanJuanina de Fútbol.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El sueño se hizo realidad. La espera de 9 años valió la pena para el sufrido e incondicional pueblo de Libertad Juvenil. Y es que el Rojo de Las Chacritas terminó consumando su tercer ascenso a Primera A de la Liga Sanjuanina tras derrotar por 1-0 a Independiente Villa Obrera en el estadio del Bicentenario.

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    Franco Sosa, su goleador, fue el héroe de la tarde en Pocito al convertir el único gol de la final, a los 2' del segundo tiempo, tras una estupenda contra que el mismo inició y que terminó definiendo al segundo palo del arquero de la Villa.

    Así, Libertad terminó con esa racha amarga que hace dos temporadas atrás lo privó de volver a Primera A y en este próximo 2027 acompañará a Sportivo Del Bono que ya habia logrado el primero de los dos ascensos de la Primera B de la Liga Sanjuanina de Futbol.

    Libertad había ascendido en 2014 y luego volvió a hacerlo en el 2017. Después, fue protagonista y en las últimas temporadas vivió el dolor de perder un ascenso en una final en cancha de Trinidad.

    En la temporada 2026, el equipo de Las Chacritas avanzó a la Zona Reválida tras la clasificación de Del Bono y en semifinales dejó en el camino a Villa Hipódromo. La Villa, que había descendido en el 2025, se ilusionó con todo tras dejar en el camino a uno de los favoritos como Arbol Verde.

    Este sábado, en el Bicentenario, todo fue demasiado parejo y se terminò definiendo por los detalles. En el comienzo del complemento, Franco Sosa recuperó en el medio, jugó con su centrodelantero Ramiro Cuello, se abrió a la derecha y recibió vacío para cruzar su remate al segundo palo del arco de Villa Obrera. Lo que quedó de partido sirvió para ver la solidez defensiva de Libertad ante la ansiedad de la Villa que terminó quedándose sin nada.

    Se terminó la temporada del ascenso en la Liga Sanjuanina. En Primera A solo queda la gran final entre Atlético Minero y Sportivo Desamparados para ponerle nombre al campeón Oficial de este 2026.

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