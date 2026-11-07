Golpe para Colapinto bajo la lluvia: terminó 17° y quedó afuera de la Q2 en Brasil

Franco Colapinto quedó eliminado en la Q1 de la clasificación del Gran Premio de Brasil después de una jornada completamente condicionada por la lluvia en Interlagos. El piloto argentino de Alpine terminó en el 17° puesto y no consiguió ubicarse entre los 15 mejores que avanzaron a la segunda instancia, por lo que cerró anticipadamente su participación en la qualy de este sábado.

Colapinto arrancó fuerte en Brasil: terminó 9° en la primera práctica y se metió en el top 10

La clasificación se había detenido durante un largo período por el fuerte diluvio que cayó sobre San Pablo y las dificultades que presentaba la pista, especialmente por la acumulación de agua y la escasa visibilidad. Una vez que la FIA consideró que las condiciones permitían volver a competir, los pilotos regresaron al circuito para completar una Q1 extremadamente complicada, con el asfalto mojado y una constante evolución de los tiempos.

Colapinto consiguió completar sus intentos, pero no pudo encontrar la mejora necesaria en los minutos decisivos y quedó 17° , apenas por delante de su compañero Pierre Gasly, que terminó 18°. El argentino quedó así fuera de la Q2 en un cierre en el que la evolución de la pista hizo que cada nueva vuelta modificara rápidamente las posiciones.

El resultado dejó a los dos Alpine eliminados en la primera parte de la clasificación. Colapinto consiguió ubicarse un puesto por delante de Gasly, aunque ninguno de los dos pudo ingresar entre los 15 mejores que continuaron en carrera por un lugar en la Q3.

Las condiciones hicieron particularmente difícil establecer referencias. La pista comenzó a mejorar paulatinamente luego del diluvio, pero continuó presentando sectores delicados y los tiempos cambiaron prácticamente hasta el cierre de la sesión. En ese contexto, salir a pista en el momento correcto y completar una vuelta limpia se convirtió en un factor determinante.

El argentino venía de terminar 14° en la tercera práctica libre, luego de haber sido noveno en la FP1 y 11° en la FP2. El buen rendimiento mostrado durante el viernes no pudo trasladarse finalmente a una clasificación marcada por un escenario completamente diferente al que los equipos habían utilizado para preparar sus autos.

El diluvio modificó por completo la clasificación

La sesión había comenzado con una pista extremadamente complicada y fue detenida con 15 minutos y 37 segundos restantes, cuando ninguno de los pilotos todavía había conseguido marcar un tiempo. La intensidad de la lluvia y el riesgo de aquaplaning obligaron a la dirección de carrera a mostrar la bandera roja y esperar una mejora de las condiciones.

Durante la interrupción, el auto de seguridad recorrió Interlagos en diferentes oportunidades para evaluar la cantidad de agua acumulada. La FIA identificó especialmente problemas entre las curvas 2 y 3 y en el sector comprendido entre las curvas 4 y 5, donde existía riesgo de aquaplaning.

La demora se extendió durante más de una hora y el propio Colapinto llegó a expresar su preocupación por las condiciones de la pista. Una vez reanudada la actividad, los pilotos tuvieron que adaptarse rápidamente a un circuito todavía húmedo y con un margen mínimo para cometer errores.

La posición de largada todavía puede cambiar

Aunque Colapinto terminó 17° en la clasificación, esa posición todavía no necesariamente será su lugar definitivo en la grilla del domingo. Varios pilotos recibieron penalizaciones por modificaciones en componentes de sus unidades de potencia, por lo que el orden de partida deberá ser confirmado oficialmente por la FIA una vez concluida toda la sesión.

Entre los sancionados aparecen Max Verstappen, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, George Russell y Sergio Pérez. Verstappen recibió una penalización que lo enviará hacia el fondo por los cambios realizados en su Red Bull, mientras Hamilton y Leclerc perderán diez posiciones y Russell deberá retroceder cinco lugares. Pérez también tiene una fuerte sanción por reemplazar distintos componentes de su Cadillac.

Por ese motivo, Colapinto podría terminar ganando algunos lugares respecto del 17° puesto conseguido en pista, aunque habrá que esperar hasta que finalice la clasificación y la FIA publique la grilla definitiva.

Cuándo corre Colapinto el GP de Brasil

Después de quedar eliminado en Q1, el argentino ya pone la atención en la carrera principal del fin de semana. El Gran Premio de Brasil se disputará este domingo 8 de noviembre desde las 14, hora de Argentina, sobre 71 vueltas al circuito de Interlagos.

La competencia podrá seguirse por Fox Sports y ESPN, mientras que vía streaming estará disponible a través de Disney+ y F1 TV. Colapinto tendrá ahora que apostar a una buena largada y aprovechar las oportunidades que pueda ofrecer una carrera que también mantiene la amenaza de condiciones climáticas cambiantes.

El fin de semana había comenzado con señales positivas para el argentino, pero la lluvia cambió por completo el escenario este sábado. Después de ser 9° en la FP1, 11° en la FP2 y 14° en la FP3, terminó 17° en la clasificación y deberá buscar la recuperación desde la zona trasera de la grilla.