Colapinto terminó 11° en la segunda práctica de Brasil tras haber sido 9° en la primera

Franco Colapinto completó un sólido viernes en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1: terminó 11° en la segunda práctica libre, luego de haber conseguido el noveno puesto durante la primera sesión. El argentino marcó un tiempo de 1:11.996 en la FP2 y volvió a quedar muy cerca de los diez mejores en Interlagos.

Colapinto quedó 12° en la clasificación del GP de México y largará desde la sexta fila

Colapinto arrancó fuerte en Brasil: terminó 9° en la primera práctica y se metió en el top 10

La segunda tanda tuvo como gran referencia a Kimi Antonelli , flamante campeón mundial, quien llevó su Mercedes al primer lugar con un registro de 1:10.763 . Lando Norris terminó segundo, a 0.253 segundos, mientras que Max Verstappen quedó tercero, a 0.259. Colapinto finalizó a 1.233 segundos del líder.

Otro dato positivo para el argentino fue la comparación interna en Alpine. Colapinto terminó tres puestos por delante de Pierre Gasly , que regresó al auto después de ausentarse de la FP1 y cerró la segunda práctica en el 14° lugar con 1:12.109. La diferencia entre ambos fue de 0.113 segundos.

El argentino comenzó la FP2 utilizando neumáticos duros y marcó inicialmente 1:13.873. Con el avance de la sesión consiguió bajar a 1:13.038 y llegó a ubicarse momentáneamente entre los diez primeros.

El salto principal apareció cuando Alpine montó los neumáticos blandos . Colapinto registró 1:11.996 y llegó a quedar octavo de manera provisional, antes de ser desplazado a medida que el resto de los pilotos completaba sus simulaciones de clasificación.

La zona media terminó extremadamente ajustada. Ollie Bearman superó al argentino por apenas cinco milésimas, mientras que Colapinto aventajó por 12 milésimas a Arvid Lindblad, quien terminó 12°.

Durante los minutos finales, los equipos dejaron de priorizar la vuelta rápida y comenzaron a trabajar con mayor carga de combustible para realizar simulaciones de carrera. Colapinto utilizó neumáticos duros en sus tandas largas, mientras una llovizna aumentó durante el cierre y redujo la adherencia, aunque la pista se mantuvo mayormente seca.

Un viernes regular: 9° en la FP1 y 11° en la FP2

El día había comenzado de manera positiva para Colapinto. En la primera práctica libre terminó noveno, con un registro de 1:12.654 y a 0.937 segundos de Norris, que había liderado aquella tanda.

En esa sesión, el otro Alpine fue manejado por el joven Gabriele Minì, quien reemplazó a Gasly por el programa obligatorio de participación de pilotos novatos y terminó séptimo.

Colapinto completó 34 vueltas durante la FP1, alternó neumáticos medios y blandos y terminó siendo uno de los pilotos con mayor kilometraje acumulado durante la sesión.

Así, el piloto argentino cerró las dos primeras sesiones del Gran Premio con resultados similares: 9° por la mañana y 11° por la tarde, siempre cerca de la zona de los diez mejores.

Qué sigue para Colapinto en el GP de Brasil

La actividad continuará el sábado con la última práctica libre y posteriormente llegará la clasificación, que definirá la grilla de salida para la carrera del domingo.

Sábado 7 de noviembre – Prácticas Libres 3: 11.30 a 12.30.

Sábado 7 de noviembre – Clasificación: 15.00 a 16.00.

Domingo 8 de noviembre – Carrera: 14.00.

La próxima referencia para Colapinto llegará entonces el sábado desde las 11.30, cuando salga a pista para la FP3 antes de afrontar la clasificación en Interlagos.