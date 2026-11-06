San Juan confirmó sus selecciones femenina y masculina para los Juegos Binacionales 2026

San Juan confirmó los planteles de vóley femenino y masculino que participarán en los XXVII Juegos Binacionales de Integración Andina Cristo Redentor 2026, que tendrán como sede a Mendoza del 9 al 15 de noviembre. Toda la delegación sanjuanina tiene el acompañamiento del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.
La competencia contará con la participación de aproximadamente 1.500 atletas de ocho delegaciones: las provincias argentinas de San Juan, Mendoza, San Luis y Córdoba, junto a las regiones chilenas Metropolitana, Valparaíso, O’Higgins y Maule.
VOLEY MASCULINO
El seleccionado masculino estará integrado por 12 jugadores, que tendrán el desafío de representar a San Juan y buscar la defensa del título conseguido en la edición anterior, disputada en Chile.
•Santiago Cáceres
Centrales
•Juan Navas
•Emiliano Olmedo
•Francisco González
Puntas
•Benjamín Flores
•Matías Corradi
•Faustino Maza
•Julián Garay
Opuestos
Ignacio Inojosa
•Bautista Plaza
Líbero
•Lautaro Videla
•Técnico: Pablo Balmaceda
•Asistente Técnico: Silvio Fernández
El equipo sanjuanino afrontará una nueva experiencia internacional con el objetivo de competir al máximo nivel y mantener a la provincia entre las protagonistas del vóley juvenil.
VOLEY FEMENINO
El plantel femenino también quedó definido y estará compuesto por 12 jugadoras, bajo la conducción técnica de Roberto Zapata.
Jugadoras convocadas
•Juana Fuentes (capitana)
•Guillermina Alos
•Maila Cuello
•Luisa Olguín
•Uma Barrionuevo
•Xiomara Riveros
•Guadalupe Faraldo
•Maitena Bustos
•Emilia Ordan (líbero)
•Luciana Palacios
•Sofía Díaz
•Araceli Bernart
Técnico: Roberto Zapata
Asistente Técnico: Martín Morales
Con ambos planteles confirmados, San Juan comienza a prepararse para una nueva edición de los Juegos Binacionales, una competencia que representa una importante oportunidad de desarrollo deportivo y de integración entre jóvenes atletas de Argentina y Chile.