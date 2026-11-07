De la angustia a la gloria: Boca ganó en el último minuto y se consagró campeón de la Tabla Anual

Boca es el campeón de la Tabla Anual 2026 después de una definición para el infarto en La Bombonera. Cuando el empate 0-0 frente a Defensa y Justicia parecía dejar el título en manos de Rosario Central, Enner Valencia apareció en el último minuto y marcó el 1-0 que desató el festejo xeneize y modificó por última vez una tabla que cambió de dueño durante toda la tarde.

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El gol del delantero ecuatoriano permitió que Boca terminara la temporada regular con 63 puntos , uno más que Rosario Central, que cumplió con su parte y derrotó 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto. Argentinos Juniors, el otro candidato que había comenzado la jornada con 60 unidades, perdió 2-0 frente a Huracán y cerró la definición con 60 puntos.

Durante largos minutos, el campeón estaba en Rosario. Central ganaba gracias a los tantos de Julián Fernández y Emanuel Coronel , mientras Boca no encontraba la manera de quebrar a Defensa y Justicia. Con esos resultados, el Canalla llegaba a 62 puntos y desplazaba al Xeneize, que quedaba con 61. Todo cambió en la última acción decisiva de la tarde.

El partido en La Bombonera fue mucho más complejo de lo que indicaba la previa. Boca tuvo que convivir durante buena parte del encuentro con la noticia de que Central estaba ganando en Rosario, resultado que lo obligaba a convertir para recuperar el primer lugar.

El equipo de Rodolfo Arruabarrena incluso había logrado marcar durante el primer tiempo mediante Miguel Merentiel, pero el tanto fue posteriormente anulado. Defensa y Justicia resistió y sostuvo el empate hasta los instantes finales, mientras desde Arroyito llegaban las noticias del 1-0 y luego del 2-0 del Canalla.

En ese escenario apareció Enner Valencia, que había comenzado el encuentro entre los suplentes. El ecuatoriano convirtió el único gol del partido en el último minuto y transformó una tarde que parecía terminar en frustración en una celebración absoluta en La Bombonera.

La victoria era justamente lo único que le garantizaba a Boca el título sin depender de terceros. El Xeneize había llegado a la última fecha con 60 puntos y una diferencia de gol de +22, empatado en unidades con Argentinos pero con una ventaja considerable en ese rubro. Rosario Central comenzaba apenas una unidad por detrás, con 59.

Central estuvo a minutos de ser campeón

Rosario Central hizo prácticamente todo lo que necesitaba. En el Gigante de Arroyito derrotó 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto y durante buena parte del segundo tiempo fue virtual campeón de la Tabla Anual.

Julián Fernández abrió el marcador a los 43 minutos del primer tiempo, mientras que Emanuel Coronel amplió la diferencia a los 86 con un remate al ángulo. Con Boca todavía empatando, esos goles colocaban al conjunto rosarino con 62 unidades y en lo más alto de la clasificación.

El Canalla terminó ganando su partido, pero el gol de Valencia cambió el desenlace. Boca pasó de 61 a 63 puntos y recuperó definitivamente la cima, dejando a Central como escolta con 62.

La definición mostró hasta el último instante por qué los tres encuentros se disputaron en simultáneo: durante la tarde, Boca y Central fueron alternándose como campeones parciales según lo que sucedía en La Bombonera y en Rosario.

Argentinos se despidió rápido de la pelea

Argentinos Juniors llegó a la última fecha igualado con Boca en 60 puntos, aunque con una diferencia de gol considerablemente menor. Sin embargo, sus posibilidades comenzaron a desvanecerse rápidamente frente a Huracán.

Óscar Cortés abrió el marcador a los 8 minutos y Bruno Barticciotto amplió posteriormente la ventaja del Globo. La situación se complicó todavía más para el Bicho con la expulsión de Franco Paredes a los 26 minutos, que lo obligó a afrontar gran parte del encuentro con diez futbolistas.

El 2-0 definitivo dejó a Argentinos con 60 puntos, sin posibilidades de intervenir en el desenlace entre Boca y Central. El conjunto de La Paternal terminó así tercero entre los tres candidatos que llegaron con posibilidades matemáticas de quedarse con la Tabla Anual.

Boca volvió a gritar campeón

El título representa además el regreso de Boca a una vuelta olímpica después de más de tres años. Su última consagración había sido la Supercopa Argentina 2023, cuando venció 3-0 a Patronato en Santiago del Estero.

La conquista de la Tabla Anual también habilita al Xeneize a disputar la Supercopa Internacional, competencia que enfrenta al ganador de la clasificación general de la temporada con el vencedor del Trofeo de Campeones.

Boca cerró la fase regular con 63 puntos, Rosario Central terminó segundo con 62 y Argentinos Juniors quedó con 60. La diferencia entre festejar o mirar la celebración desde otro estadio terminó reducida a una sola jugada: el gol de Enner Valencia en el último minuto que hizo explotar La Bombonera.