    • 1 de noviembre de 2026 - 20:47

    Boca tras vencer a River se clasificó a la Copa Libertadores 2027: el posteo que le dedicó la Conmebol

    Con el triunfo conseguido ante River en la Bombonera, el equipo de Rodolfo Arruabarrena logró el boleto al torneo de clubes más importante a nivel continental.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Boca le ganó 1-0 a River en la Bombonera y sigue firme en su pelea por la tabla anual. Al mismo tiempo, el Xeneize consiguió uno de sus objetivos: se clasificó a la próxima Copa Libertadores, algo que fue anunciado por la cuenta oficial del torneo.

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    “¡Bienvenido de nuevo! Boca Juniors jugará la CONMEBOL Libertadores 2027″, escribieron junto a la foto habitual.

    Con este triunfo, el Xeneize le sacó cuatro puntos a Vélez, que es el cuarto de la tabla anual, y de esa manera se aseguró la posibilidad de jugar, al menos, la fase previa de clasificación.

    En conferencia de prensa, el Vasco Arruabarrena se refirió a este logro y dejó en claro cuál es el objetivo de Boca. “Seguimos dependiendo para entrar a zona de grupos de Libertadores y es un objetivo que teníamos en mente. Igual hay que salir campeón y nos falta; la clasificación a la Copa es un premio chiquitito para este grupo”, afirmó.

    El Xeneize reaccionó a este posteo en su cuenta de X de manera particular: publicó un video del festejo de los jugadores en el vestuario con Miguel Merentiel con una máscara del muñeco Chucky liderando la celebración.

    Por supuesto, los fanáticos se mostraron muy contentos con el plantel por haber alcanzado este objetivo y los mensajes fueron más que positivos.

    La historia reciente de Boca con la Copa Libertadores no es la mejor y los hinchas esperan tener un gran desempeño para poder cumplir con su obsesión de ganar su séptimo trofeo.

    En la edición 2026, el Xeneize quedó eliminado en la fase de grupos y consiguió el pasaje a la Sudamericana, que definirá ante Atlético Mineiro en la final el próximo 21 de noviembre en Barranquilla.

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