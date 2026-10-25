Boca lo ganó sobre el final ante Independiente y volvió a la cima de la tabla anual

Facundo Herrera marcó de cabeza a los 88 minutos y le dio al Xeneize un triunfo 1-0 en Avellaneda .

El defensor convirtió el único gol del clásico tras un córner de Sebastián Villa cuando quedaban dos minutos para el final.

Boca consiguió una victoria agónica y muy importante ante Independiente por la fecha 14 del Torneo Clausura. Cuando el clásico parecía destinado al empate sin goles, Facundo Herrera apareció a los 88 minutos del segundo tiempo y convirtió de cabeza el único tanto del encuentro para sellar el 1-0 en el Libertadores de América.

El gol nació de un córner ejecutado por Sebastián Villa, que envió la pelota al área y encontró el cabezazo de Herrera para romper un partido que había sido cerrado durante casi toda la tarde. El defensor ganó en lo alto y consiguió vencer a Santiago Mele justo cuando Independiente intentaba sostener un empate que parecía definitivo.

Herrera apareció cuando Boca más lo necesitaba El Xeneize había tenido oportunidades durante el primer tiempo, pero no había conseguido aprovecharlas. Leonel Flores estuvo cerca en una llegada clara y Miguel Merentiel también exigió a Mele, mientras Independiente respondió con aproximaciones de Maximiliano Meza y Santiago Montiel, aunque ninguno de los dos equipos consiguió modificar el marcador antes del descanso.

Durante el complemento, el desarrollo continuó parejo y con dificultades para generar situaciones claras. Boca buscó con mayor insistencia en el tramo final y encontró la diferencia mediante la pelota parada, una vía que terminó siendo decisiva cuando Herrera conectó el envío de Villa y puso el 1-0 a falta de apenas dos minutos para cumplirse el tiempo reglamentario.

Independiente intentó reaccionar después del gol, pero ya no tuvo margen suficiente para encontrar el empate. Boca defendió la ventaja durante los últimos minutos y terminó llevándose tres puntos fundamentales de Avellaneda, luego de un encuentro que se mantuvo abierto hasta prácticamente la última jugada.