Tc Pick Up en La Plata: Canapino tiene la pole y manda en la Copa

Sin Tobías Martínez que se bajó de la categoría en octubre, las camionetas clasificaron en el Mouras.

El líder de la Copa de Oro, Agustín Canapino, dominó por primera vez una clasificación en el “Roberto Mouras” con la Chevrolet S10 al aventajar por 0s147 a Hernán Palazzo (Toyota Hilux), quien compartirá con el “Titán” la 1ª fila de la serie única que tendrá -como novedad- esta 3ª y anteúltima fecha del “play-off”.

Agustín Canapino (Chevrolet S10) llegó como líder de la Copa de Oro a la 10ª fecha del campeonato 2026 de TC Pick Up, aunque curiosamente no había logrado ninguna “pole position”. Luego de ser 2º en las dos clasificaciones previas, el piloto del Canning Motorsports se sacó la espina y consiguió su 1ª “pole” del año en el autódromo de La Plata, donde se disputa la 3ª y anteúltima cita del “play-off”.

Tras situarse 2º (a sólo 0s010 de Mariano Werner) y 1º (0s053 por delante del entrerriano) en los dos primeros cortes clasificatorios, el arrecifeño marcó un tiempo de 1m27s640 para superar por 0s147 a Hernán Palazzo (Toyota Hilux). Así, consiguió su 2ª “pole position” en 20 clasificaciones en TC Pick Up y la 1ª en el “Roberto Mouras”, ya que la otra había sido en San Nicolás.

“Creo que Werner, que tenía mejores parciales que nosotros, se complicó en el último corte, no sé qué le pasó… Nosotros estuvimos bien y gestionamos bien los neumáticos, como casi siempre este año. Creo que tengo una camioneta más competitiva que en las últimas fechas”, sostuvo Canapino en Campeones Radio y AM590 Continental. “Creo que Werner, que tenía mejores parciales que nosotros, se complicó en el último corte, no sé qué le pasó… Nosotros estuvimos bien y gestionamos bien los neumáticos, como casi siempre este año. Creo que tengo una camioneta más competitiva que en las últimas fechas”, sostuvo Canapino en Campeones Radio y AM590 Continental.

Hernán Palazzo (Toyota Hilux) volvió a acceder al último corte clasificatorio luego de dos fechas y clasificó 2º por 3ª vez en la temporada, siempre en La Plata. El pinamarense del EZE-B Team quedó por delante del sorprendente Thomás Ricciardi (Ford Ranger) que había sido 11º y 12º en sus dos primeras clasificaciones en TC Pick Up. El rosarino, que no suma puntos por haberse incorporado a la categoría una vez iniciada la Copa de Oro, fue 3º a 0s830 de la “pole”.