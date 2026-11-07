EN VIVO | Boca, Argentinos y Central ya juegan por el título: el Xeneixe por ahora es campeón

El Globo vence 1-0 al Bicho con gol de Óscar Cortés a los 8 minutos. Boca empata 0-0 con Defensa y Justicia y Central iguala sin goles ante Estudiantes de Río Cuarto.

Huracán le gana 1-0 a Argentinos y, con Boca y Central 0-0, el Xeneize está siendo campeón.

La definición de la Tabla Anual tuvo su primer golpe fuerte de la tarde: Huracán se puso 1-0 ante Argentinos Juniors en La Paternal y el resultado deja, por ahora, a Boca como único líder y campeón. Óscar Cortés abrió el marcador a los 8 minutos, mientras el Xeneize continúa 0-0 frente a Defensa y Justicia y Rosario Central también empata sin goles ante Estudiantes de Río Cuarto.

Con estos marcadores parciales, Boca llega a 61 puntos y se sostiene solo en lo más alto de la Tabla Anual. Argentinos permanece con 60 unidades por la derrota parcial, mientras que Rosario Central alcanza también los 60 gracias al empate y pasa momentáneamente por encima del Bicho debido a su mejor diferencia de gol.

La situación favorece claramente al equipo de la Ribera: incluso sin ganar su partido, el tropiezo de Argentinos le permite sacar un punto de ventaja sobre sus dos perseguidores. Central todavía puede modificar completamente la definición si consigue ponerse en ventaja, mientras que el Bicho necesita reaccionar ante Huracán para volver a meterse de lleno en la pelea.

Por el momento, Boca es campeón con 61 puntos, Central queda segundo con 60 y Argentinos tercero, también con 60 pero perjudicado por la diferencia de gol. Cada cambio en cualquiera de las tres canchas puede volver a modificar la cima.

Qué necesita cada uno para ser campeón de la Tabla Anual La definición depende de los resultados simultáneos y, en caso de igualdad de puntos, entra en juego la diferencia de gol. Boca comenzó la fecha con +22, Argentinos con +12 y Rosario Central con +16, por lo que el Xeneize parte con una ventaja importante en ese aspecto.