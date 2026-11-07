    • 7 de noviembre de 2026 - 17:31

    EN VIVO | Boca, Argentinos y Central ya juegan por el título: el Xeneixe por ahora es campeón

    El Globo vence 1-0 al Bicho con gol de Óscar Cortés a los 8 minutos. Boca empata 0-0 con Defensa y Justicia y Central iguala sin goles ante Estudiantes de Río Cuarto.

    Huracán le gana 1-0 a Argentinos y, con Boca y Central 0-0, el Xeneize está siendo campeón.

    Huracán le gana 1-0 a Argentinos y, con Boca y Central 0-0, el Xeneize está siendo campeón.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La definición de la Tabla Anual tuvo su primer golpe fuerte de la tarde: Huracán se puso 1-0 ante Argentinos Juniors en La Paternal y el resultado deja, por ahora, a Boca como único líder y campeón. Óscar Cortés abrió el marcador a los 8 minutos, mientras el Xeneize continúa 0-0 frente a Defensa y Justicia y Rosario Central también empata sin goles ante Estudiantes de Río Cuarto.

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    Con estos marcadores parciales, Boca llega a 61 puntos y se sostiene solo en lo más alto de la Tabla Anual. Argentinos permanece con 60 unidades por la derrota parcial, mientras que Rosario Central alcanza también los 60 gracias al empate y pasa momentáneamente por encima del Bicho debido a su mejor diferencia de gol.

    La situación favorece claramente al equipo de la Ribera: incluso sin ganar su partido, el tropiezo de Argentinos le permite sacar un punto de ventaja sobre sus dos perseguidores. Central todavía puede modificar completamente la definición si consigue ponerse en ventaja, mientras que el Bicho necesita reaccionar ante Huracán para volver a meterse de lleno en la pelea.

    Por el momento, Boca es campeón con 61 puntos, Central queda segundo con 60 y Argentinos tercero, también con 60 pero perjudicado por la diferencia de gol. Cada cambio en cualquiera de las tres canchas puede volver a modificar la cima.

    Qué necesita cada uno para ser campeón de la Tabla Anual

    La definición depende de los resultados simultáneos y, en caso de igualdad de puntos, entra en juego la diferencia de gol. Boca comenzó la fecha con +22, Argentinos con +12 y Rosario Central con +16, por lo que el Xeneize parte con una ventaja importante en ese aspecto.

    Boca Juniors

    • Si gana, será campeón salvo que Argentinos también venza y consiga descontarle una diferencia de 11 goles respecto de su resultado.

    • Si empata, necesita que no ganen ni Argentinos Juniors ni Rosario Central.

    • Si pierde, todavía puede ser campeón si también pierde Argentinos y Central no gana.

    Argentinos Juniors

    • Si gana y Boca empata o pierde, será campeón.

    • Si Boca también gana, Argentinos necesita descontarle 11 goles de diferencia respecto del resultado del Xeneize.

    • Si empata, necesita que Boca pierda y que Rosario Central no gane.

    • Incluso perdiendo conserva una posibilidad matemática extrema: Boca debería caer por diez goles de diferencia y Central no ganar.

    Rosario Central

    • Si gana, necesita que ni Boca ni Argentinos Juniors consigan la victoria.

    • Si empata, sólo puede ser campeón en un escenario excepcional: Boca tendría que perder por seis goles de diferencia y Argentinos también debería caer ante Huracán.

    • Si pierde, queda sin posibilidades de quedarse con la Tabla Anual.

    Con los tres encuentros actualmente 0-0, Boca y Argentinos alcanzan 61 puntos, pero el Xeneize se mantiene primero por diferencia de gol. Rosario Central suma 60 y continúa tercero.

    Las formaciones confirmadas de Boca, Argentinos y Rosario Central

    Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco, Miguel Ángel Merentiel y Sebastián Villa.

    Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Franco Paredes, Mateo Mendoza, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Diego Porcel, Facundo Carrizo, Kevin Gutiérrez; Nicolás Oroz, Gastón Verón y Matías Giménez.

    Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Vicente Pizarro, Franco Ibarra, Alan Rodríguez; Julián Fernández, Jaminton Campaz y Enzo Copetti.

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