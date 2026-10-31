Rosario Central sufrió pero ganó en Junín, es el único líder de la Tabla Anual y se acerca a la Copa Libertadores

El Canalla venció 2-1 a Sarmiento sobre la hora, llegará a la última fecha del Clausura con chances de campeonato y quedó dos puntos arriba de Boca y Argentinos en la tabla que da los cupos internacionales.

Rosario Central consiguió un triunfo clave por 2 a 1 ante Sarmiento, en Junín, por la fecha 15 del Torneo Clausura, la anteúltima de la competencia. El gol de la victoria llegó sobre la hora y le permitió al equipo rosarino quedarse solo en la cima de la Tabla Anual, además de mantener sus aspiraciones de ser campeón de Liga en la jornada final.

Con el resultado, Central suma 59 puntos y lidera la clasificación. Detrás aparecen Boca Juniors y Argentinos Juniors, ambos con 57, aunque el equipo xeneize tiene mejor diferencia de gol. Más abajo siguen Vélez (55), Gimnasia de La Plata (54), Instituto e Independiente Rivadavia (53 cada uno), River Plate (52) y Lanús (48).

Boca y Argentinos todavía deben jugar su partido de la fecha: el Xeneize se mide con River el domingo, y el Bicho visita a Atlético Tucumán el lunes.

Quiénes entran a la Libertad­ores Belgrano de Córdoba ya tiene su lugar asegurado como campeón del Torneo Apertura. Los cupos restantes se definirán entre los tres mejores de la Tabla Anual, el campeón de la Copa Argentina y el campeón del Clausura.

Hoy esos tres lugares de la tabla los ocupan Rosario Central, Boca y Argentinos. A eso se suman dos posibilidades extra: Boca también podría clasificar si gana la final de la Sudamericana ante Atlético Mineiro, y Estudiantes de La Plata podría hacerlo si vence a Palmeiras en su final. De concretarse ambos escenarios, la Argentina podría tener hasta ocho representantes en la máxima competencia de la Conmebol.