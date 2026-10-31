Corazón verde, camiseta distinta: los jugadores formados en Puyuta que buscarán la gloria con Minero

Desamparados y Minero jugarán la final del Clausura. Sin embargo, detrás de la final se esconde una trama de afectos, recuerdos y sentido de pertenencia: gran parte del plantel minero nació deportivamente en Puyuta o supo vestir sus colores con gloria.

El fútbol de la provincia se prepara para vivir 90 minutos de pura tensión deportiva. Este próximo jueves, Sportivo Desamparados y Atlético Minero se enfrentarán en la gran final del Torneo Clausura de la Primera División sanjuanina, en un choque que definirá el destino de la temporada.

Para Minero, actual monarca del Apertura, una victoria significará alzar el trofeo del semestre y proclamarse automáticamente como el campeón oficial de la temporada 2026. Para el Puyutano, conseguir la victoria implicará forzar una Superfinal una semana más tarde, manteniendo intacta la ilusión de sumar una nueva estrella a su escudo.

Pero más allá del valor numérico de la copa o los cálculos del reglamento, el partido guardará una carga emotiva muy particular sobre el césped. La historia reciente de ambos clubes cruzó los caminos de tal manera que, en el vestuario de Minero, el sentido de pertenencia por el club de Puyuta aflora en cada rincón. Gran parte de sus referentes y piezas clave se formaron con la camiseta verde o supieron sentir el aliento incondicional de la hinchada víbora en sus épocas gloriosas.

Futbolistas como Nicolás Córdoba, Luis Argumosa, Agustín Torres y Nicolás Moral darán un paso al frente en una tarde cruenta para sus emociones: son jugadores surgidos en la cantera de Desamparados. Se criaron corriendo por las canchas auxiliares del club, aprendieron el oficio entre las tribunas de Puyuta y hoy les toca ponerse el buzo de rivales para intentar vencer a la institución que los vio nacer. A ellos se suman nombres de peso que alguna vez defendieron con garra esos mismos colores, como el arquero Sebastián Domínguez, Pablo "Peca" Jofré, Pedro Terrero, Martín Arce, Francisco "Pipi" Salinas, Juan Pablo Nehín y el arquero juvenil Federico Lucero.

Para varios de estos nombres, el lazo no es únicamente de paso o nostalgia, sino de gloria compartida. Tanto "Peca" Jofré como Martín Arce, Luis Argumosa y Nicolás Córdoba fueron pilares fundamentales del plantel de Sportivo Desamparados que gritó campeón en el Torneo de Invierno 2018, la última gran alegría del club en el plano local. Aunque aquella estrella se diluyó semanas después tras caer en la Superfinal ante Atenas, la huella de haber vestido esa camiseta los acompañará siempre.