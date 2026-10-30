    • 30 de octubre de 2026 - 19:01

    Puyuta ya vive la revancha: arrancó la venta de entradas para el cruce entre Desamparados y Unión por el Regional

    Desamparados ya puso a la venta los tickets presenciales y digitales para el cruce decisivo de este lunes a las 21:30. Todos los detalles de precios y horarios de boletería.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Sportivo Desamparados puso en marcha la venta anticipada de entradas para lo que será una verdadera final este lunes por la noche en Puyuta. El Puyutano recibirá a Atlético Unión de Villa Krause en el encuentro de vuelta de la Tercera Ronda del Torneo Regional Federal Amateur, tras la igualdad 1-1 registrada en el partido de ida. Con el beneficio de definir ante su gente, la institución puyutana habilitó tanto el expendio presencial en la sede del club como la alternativa digital a través de la plataforma AccessFan.

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    Conociendo de la expectativa que despierta el duelo en los hinchas víboras, el club lanzó la venta anticipada de tickets en la secretaría del club. La venta comenzó este viernes de 18:00 a 21:00 horas y continuará el sábado de 11:00 a 13:00 horas, mientras que el domingo las guetas abrirán de 10:00 a 14:00.

    Durante la jornada del lunes, día del partido, la venta en secretaría funcionará de 11:00 a 18:00 horas, tras lo cual la atención se trasladará a las boleterías del estadio desde las 19:00 hasta el horario de inicio del encuentro. Cabe destacar que el encuentro solo se disputará con hinchas locales.

    Cuánto salen las entradas para Desamparados vs Unión

    En cuanto a la grilla de precios, los socios tendrán beneficios: la tribuna popular será sin cargo, la platea baja costará $5.000 y la platea alta ascenderá a $10.000. Los jubilados y menores asociados dispondrán de acceso gratuito a popular y plateas, en tanto que los deportistas de escuelas de fútbol, divisiones inferiores, futsal y fútbol femenino abonarán una tarifa única de $10.000.

    Por su parte, el público no socio abonará $15.000 para la popular, $20.000 para la platea baja y $25.000 para la platea alta. Para jubilados y menores no asociados, los valores se fijaron en $8.000 para popular y $10.000 para platea.

    Quién será el árbitro de Desamparados vs Unión por la revancha de la Tercera Ronda

    La serie llega totalmente abierta tras el 1-1 en el Estadio San Juan del Bicentenario, donde Nahuel Rodríguez marcó para el Azul y Daniel Castro igualó para Sportivo. Cabe recordar que el partido debió reprogramarse para el lunes a las 21:30 debido a la falta de efectivos policiales disponibles el domingo por el operativo de seguridad del certamen internacional Ironman.

    La terna arbitral designada proviene de Oncativo, Córdoba, y estará encabezada por el juez principal Leandro Domínguez, secundado por Rodrigo Frías, Octavio Manuel Mansilla y Lautaro Sisterna como cuarto árbitro.

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