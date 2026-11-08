Pandora FC: el equipo de enfermeras que cura las penas de la guardia a puro gol

Todavía resuenan las alarmas de los monitores de terapia intensiva y el ajetreo interminable de una noche entera de guardia médica. Son las primeras horas del sábado y, mientras cualquiera buscaría el descanso de la cama, para varias de las jugadoras de Pandora FC empieza el verdadero momento de desconexión: en el vestuario, el ambo blanco y los zuecos sanitarios quedan guardados en el bolso para darle paso inmediato a la camiseta azul, al short y a los botines con tapones. Muchas veces sin escalas y con el cansancio a cuestas, parten derecho rumbo a las canchas de Elite Club. Pero nada importa: más de la mitad de este plantel de la Liga F7 está integrado por enfermeras de distintos centros de salud de San Juan que encontraron en la pelota su mejor su mejor válvula de escape.

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"Las penas de la guardia se olvidan en la cancha" , reza la bandera que mandaron a confeccionar y que sintetiza el espíritu del equipo. La frase no es una exageración poética: refleja la cotidianidad de mujeres que conviven a diario con el dolor ajeno y la urgencia hospitalaria, y que esperan el sábado para reencontrarse en el verde césped.

"Más del cincuenta por ciento del equipo somos enfermeras. Trabajamos en el Sanatorio San Juan, en el Hospital Rawson, en el Marcial Quiroga, en la Clínica Santa Clara o haciendo internación domiciliaria. Las guardias a veces son interminables, pesadas, con situaciones muy duras. Por eso estamos esperando toda la semana que llegue el sábado para ir a jugar, para compartir, charlar y reírnos. El fútbol nos desconecta de todo", relata Andrea Lepez (37), Licenciada en Enfermería, co-capitana, mediocampista y una de las fundadoras del conjunto.

La historia de Pandora nació en 2023 en los pasillos sanatoriales. Andrea y su compañera Jésica Guerrero comenzaron a jugar partiditos informales tras salir del trabajo. La inquietud creció cuando una colega les contó sobre la existencia de la Liga Femenina F7. Sin dudarlo, salieron a reclutar compañeras de sala y amigas para armar una lista de buena fe y debutaron en el Torneo Clausura de ese mismo año.

Los primeros pasos estuvieron marcados por la rusticidad y la falta de recursos. "No teníamos lugar fijo para entrenar: lo hacíamos en el Parque, en una plaza o donde encontráramos un pedacito de pasto. Ninguna era federada ni había jugado al fútbol en su vida, empezábamos todas desde cero. En ese primer torneo nos fue re mal, perdíamos todos los partidos y nos comíamos hasta veinte goles, pero ganamos muchísima experiencia y disfrutamos cada momento" , recuerda Lepez entre risas.

Inicios. Las chicas de Pandora entrenando en el Parque de Mayo en agosto de 2023.

Lejos de bajar los brazos ante las goleadas, la adversidad forjó el temple del grupo. Descendieron a la divisional B, tuvieron un breve paso por la máxima categoría donde volvieron a descender, y comprendieron que para dar el salto cualitativo debían sumar orden y rodaje. La incorporación de cuatro jugadoras federadas jerarquizó las líneas y potenció a las históricas del hospital.

Hay equipo. El plantel que fundó Pandora.

Actualmente, la organización semanal representa una verdadera obra de ingeniería logística. Para compatibilizar las guardias de noche, el equipo fijó entrenamientos los martes y jueves en dos puntos estratégicos: un día en el Club Peñarol y otro en el Complejo Rivadavia. La conducción técnica también es un asunto de familia y servicio público: el entrenador principal es Mateo Jesús Cortez (penitenciario y pareja de Andrea), acompañado por Aaron Montori (pareja de otra futbolista). "Cuando Mateo tiene guardia nocturna en el Penal, Aaron se hace cargo de la práctica. Hacemos malabares con los horarios, pero el compromiso de las chicas es total", destaca la referente.

Hasta la elección del nombre encierra su mística. Surgió por votación grupal buscando alejarse de los clásicos prefijos europeos o tradicionales. "Queríamos algo original, que no se pareciera a los nombres de siempre. Después le buscamos el significado y nos encantó: la caja de Pandora representa aquello que guarda sorpresas y emociones inesperadas", explica Andrea.

Hoy, consolidadas como líderes en la Categoría B y dueñas del ataque más temible del torneo, las enfermeras de Pandora demuestran que la resiliencia aprendida al pie de la cama del paciente también gana partidos. Al final del día, la bandera que cuelgan cada sábado resume la verdad más pura del equipo: entre turnos interminables y guardias pesadas, para las chicas de Pandora no existe mejor terapia que un abrazo de gol.

El presente demoledor de Pandora: récord de goles y punta

La transformación deportiva de Pandora FC en el Torneo Clausura de la Liga F7 ya no es sorpresa, sino una contundente realidad. Cumplidas nueve jornadas en el predio Elite Club de Rawson, el conjunto de las enfermeras marcha puntero de la Categoría B con 22 puntos (+19), producto de siete victorias, un empate y apenas una derrota, compartiendo el liderazgo con Capra (+11).

El dato más impactante del certamen no solo reside en su ubicación de privilegio, sino en su demoledor poder de fuego: con 45 tantos a favor en nueve presentaciones (un promedio de 5 por encuentro), Pandora es el equipo más goleador de las tres divisiones de la liga.

Florencia Pérez. Goleadora del equipo.

El camino de las chicas comenzó a paso firme en el debut con una sólida victoria por 4-1 sobre Olimpo Team, con doblete de Florencia Pérez y aportes de Maira Morales y Elizabeth Molina. En la fecha 2 sufrieron su único traspié al caer 4-1 ante Margaritas (gol de Morales), pero la recuperación fue inmediata: en la tercera fecha golearon 6-1 a Puntineras Estudiantil (dos de Gisela Paredes y tantos de Melina Bustos, Molina, Gisela Palacio y Morales). En la fecha 4 protagonizaron un vibrante 8-7 ante Vikingas, donde brillaron Pérez (3), Morales (2), Palacio (2) y Julieta Oliverio, mientras que en la quinta jornada vencieron con autoridad por 4-0 a La Fiori con sendos dobletes de Molina y Bustos.

La segunda mitad de la campaña mantuvo el mismo vértigo: en la fecha 6 igualaron 5-5 frente a Champagnat en un electrizante duelo donde Pérez marcó un triplete junto a los goles de Paredes y Morales. En la séptima fecha superaron 5-1 a Los Ángeles con dobletes de Pérez y Palacio más un tanto de Paredes, y en la fecha 8 vencieron 4-3 a Leonas F.C. con un triplete consagratorio de Morales y un gol de Molina. En tanto, ayer, en la novena presentación, golearon 8-4 a Minaster (cinco de Pérez, uno de Paredes, uno de Bustos y uno de Tejada).

El presente demoledor se apoya en una ofensiva implacable que encabezan Florencia Pérez (15 goles) y Maira Morales (9 tantos). Con una diferencia de gol de +19, Pandora sueña con el título y el ascenso directo a la A.