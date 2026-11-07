Rosario Central festejó por error un título que Boca le arrebató en el último minuto

El Canalla le ganó 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto y creyó que se había consagrado campeón de la Tabla Anual, pero un error de comunicación desató una celebración que terminó en desconcierto.

Una escena insólita se vivió este sábado en el Gigante de Arroyito. Después de vencer 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto, jugadores e hinchas de Rosario Central comenzaron a festejar la obtención de la Tabla Anual, convencidos de que Boca había empatado sin goles ante Defensa y Justicia. Sin embargo, el festejo duró poco: el equipo de La Ribera había marcado sobre el final y se había quedado con el título.

El error de comunicación generó una postal que rápidamente se convirtió en una de las imágenes más llamativas de la jornada. Tras el pitazo final del árbitro Hernán Mastrángelo, el estadio siguió de cerca los minutos adicionados en la Bombonera. La información que llegó a Rosario indicaba que el encuentro de Boca había terminado 0-0 y que la corona quedaba en manos del Canalla.

Entonces, el Gigante explotó. Los futbolistas comenzaron a correr y algunos, como Jáminton Campaz, Elías Verón, Juan Giménez e Ignacio Ovando, se treparon al alambrado para celebrar junto a los hinchas. En las tribunas también se desató la euforia, con cánticos de bicampeonato y festejos que parecían confirmar una nueva consagración.

Pero, mientras en Rosario se celebraba, en Buenos Aires ocurría otra cosa. A los 50 minutos del segundo tiempo, Enner Valencia aprovechó un error del arquero de Defensa y Justicia y marcó el 1-0 que le dio la victoria agónica a Boca. El gol cambió por completo la definición y dejó sin título a Central.

El equipo de Jorge Almirón había llegado a la última fecha como líder y dependía de sí mismo. Rosario Central y Argentinos Juniors necesitaban ganar para tener posibilidades de superarlo. El Bicho cayó 2-0 ante Huracán y quedó fuera de la pelea, mientras que el Canalla hizo su parte, aunque no le alcanzó.