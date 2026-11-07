Rosario Central festejó por error un título que Boca le arrebató en el último minuto

Una escena insólita se vivió este sábado en el Gigante de Arroyito. Después de vencer 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto, jugadores e hinchas de Rosario Central comenzaron a festejar la obtención de la Tabla Anual, convencidos de que Boca había empatado sin goles ante Defensa y Justicia. Sin embargo, el festejo duró poco: el equipo de La Ribera había marcado sobre el final y se había quedado con el título.
El error de comunicación generó una postal que rápidamente se convirtió en una de las imágenes más llamativas de la jornada. Tras el pitazo final del árbitro Hernán Mastrángelo, el estadio siguió de cerca los minutos adicionados en la Bombonera. La información que llegó a Rosario indicaba que el encuentro de Boca había terminado 0-0 y que la corona quedaba en manos del Canalla.
Entonces, el Gigante explotó. Los futbolistas comenzaron a correr y algunos, como Jáminton Campaz, Elías Verón, Juan Giménez e Ignacio Ovando, se treparon al alambrado para celebrar junto a los hinchas. En las tribunas también se desató la euforia, con cánticos de bicampeonato y festejos que parecían confirmar una nueva consagración.
Pero, mientras en Rosario se celebraba, en Buenos Aires ocurría otra cosa. A los 50 minutos del segundo tiempo, Enner Valencia aprovechó un error del arquero de Defensa y Justicia y marcó el 1-0 que le dio la victoria agónica a Boca. El gol cambió por completo la definición y dejó sin título a Central.
El equipo de Jorge Almirón había llegado a la última fecha como líder y dependía de sí mismo. Rosario Central y Argentinos Juniors necesitaban ganar para tener posibilidades de superarlo. El Bicho cayó 2-0 ante Huracán y quedó fuera de la pelea, mientras que el Canalla hizo su parte, aunque no le alcanzó.
En Arroyito, Central había conseguido una victoria importante con goles de Julián Fernández y Emanuel Coronel. Incluso debió afrontar más de 20 minutos con un jugador menos, luego de la expulsión de Gastón Ávila. Sin embargo, el resultado de Boca terminó siendo determinante.
Con la victoria ante Defensa y Justicia, el Xeneize cerró el año con 63 puntos y se quedó con la Tabla Anual. Rosario Central terminó segundo, con 62 unidades, mientras que Argentinos Juniors ocupó el tercer lugar, con 60.
De esta manera, Boca se adueñó de la Copa por apenas un punto de diferencia y dejó a Central a las puertas de una nueva consagración. Los tres equipos, de todos modos, aseguraron su clasificación a la Copa Libertadores 2027 a través de la Tabla Anual.