Se confirmó fecha y escenario para la Superfinal del fútbol local entre Desamparados y Minero

Será este martes en el Estadio del Bicentenario. El ganador se consagrará como campeón anual y sumará el título oficial.

Se terminaron las dudas. La Superfinal del fútbol sanjuanino entre Sportivo Desamparados y Atlético Minero ya tiene escenario, día y horario. Este domingo se confirmó que el partido que definirá al campeón anual de la Liga Sanjuanina se disputará el martes a las 21.30 en el Estadio San Juan del Bicentenario y contará con ambas parcialidades.

La sede había generado incertidumbre durante las últimas horas. En principio, Juan Valiente había anunciado que la definición se jugaría en el estadio de Trinidad, debido a que el coloso pocitano debía comenzar con los preparativos para el armado de los escenarios de la Fiesta Nacional del Sol.

Sin embargo, después de varias idas y vueltas, finalmente se resolvió mantener al Bicentenario como escenario de la gran final. Una vez concluido el encuentro, el estadio cerrará sus puertas para comenzar con los trabajos vinculados a la fiesta provincial.

El partido promete ser especial para ambos equipos. Atlético Minero, campeón del Torneo Apertura, buscará quedarse con la Superfinal para conquistar el primer título oficial de su historia. Del otro lado estará Desamparados, ganador del Clausura, que intentará volver a celebrar un campeonato oficial después de 35 años.

La expectativa es enorme y el cruce tendrá el condimento de dos equipos que llegan con objetivos históricos y buscarán cerrar la temporada en lo más alto.