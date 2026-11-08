Canapino ganó otra vez en el TC Pick Up y llega fortalecido a la definición

El “Titán”, que se adjudicó la victoria, dominó a voluntad en La Plata y comenzará el Premio Coronación con una ventaja de 9,5 puntos sobre Otto Fritzler (Ford Ranger).

Superior. Agustín Canapino demostró tener más que el resto en La Plata para terminar dominando en la TC Pick Up.

Tal como sucederá en el TN Clase 3, Agustín Canapino (Chevrolet S10) llegará al Premio Coronación del TC Pick Up como líder del campeonato 2026, en este caso en el formato Copa de Oro. El arrecifeño se impuso con autoridad en la 3ª y anteúltima fecha del “play-off” 2026, que se llevó a cabo en el circuito sin chicana del autódromo de La Plata, y sumó su 3ª victoria en las últimas 4 Finales de la categoría.

El piloto del Canning Motorsports completó un fin de semana de cosecha perfecta de puntos al imponerse de punta a punta en el circuito sin chicana del “Roberto Mouras”. El “Titán” logró su 6ª victoria en 20 carreras en TC Pick Up, aunque fue la 1ª vez que gana en la categoría luego de haber logrado la “pole position”, lo que permite dimensionar la evolución que se logró en la Chevrolet S10 que desde hace dos fechas motoriza Fabián Giustozzi.

Canapino sólo debió preocuparse en las primeras vueltas por la cercanía de Hernán Palazzo (Toyota Hilux), pero cuando el pinamarense comenzó a ser hostigado por Otto Fritzler (Ford Ranger), el actual campeón prácticamente sentenció el pleito a su favor. En ese momento estableció una diferencia que lo mantuvo lejos de la pelea que protagonizaron los dos monarcas del TC Pista. Una pelea a la que luego se sumó Mariano Werner (Foton Tunland G7), y que no ofreció cambios de posiciones entre los tres.

“Fue un gran fin de semana para nosotros. Las primeras vueltas me trajo corto Hernán (Palazzo) y a partir de la 4ª me pude alejar, favorecido porque él perdió un poco de ritmo y se le vino Fritzler, como había pasado en la serie. Llegamos firmes al Coronación, fuimos constantes durante todo el año, pero de menor a mayor, y vamos a intentar refrendar el título”, expresó Canapino en Campeones Radio y AM590 Continental.