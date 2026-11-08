El multitudinario y pasional recibimiento a Desamparados en la semifinal del Regional Amateur

Una marea verde y blanca colmó las tribunas del Gigante de Pocito para alentar al Víbora. Mira el vídeo.

El Estadio San Juan del Bicentenario volvió a ser escenario de una auténtica demostración de pasión popular. En la antesala del cruce de ida por las semifinales del Torneo Regional Federal Amateur frente a Defensores de Belgrano de Justo Daract (San Luis), la hinchada de Sportivo Desamparados desplegó un recibimiento multitudinario que rápidamente se volvió viral.

Cuando el equipo puyutano pisó el campo de juego, el estadio explotó en un estallido de color y sonido. Una nube de humo verde y blanco envolvió las tribunas, acompañada por miles de rollos de papel, banderas flameando en cada rincón y un retumbar constante de bombos que hizo vibrar el cemento pocitano.

El color en las tribunas El impactante espectáculo en las gradas no tardó en reflejarse en las plataformas digitales, donde hinchas, medios locales y portales futboleros del país compartieron las imágenes y vídeos del cotillón desplegado por la gente del Víbora.