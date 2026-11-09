Sportivo Desamparados goleó 4-0 a Defensores de Belgrano y quedó a un paso de la clasificación

El Puyutano tuvo una actuación demoledora en el partido de ida de la cuarta fase del Regional Amateur y consiguió una ventaja enorme de cara a la revancha en San Luis.

Sportivo Desamparados tuvo una noche soñada en su estadio. En el partido de ida de la cuarta fase del Torneo Regional Amateur, el equipo sanjuanino aplastó 4-0 a Defensores de Belgrano de San Luis y dio un paso gigantesco hacia la próxima instancia de la competencia.

Con fútbol, contundencia y una actuación individual sobresaliente, el Víbora dejó prácticamente encaminada una serie que deberá cerrar el próximo domingo en tierras puntanas.

El conjunto dirigido por Mauricio Del Cero ratificó que atraviesa un momento extraordinario. Apenas unos días después de consagrarse campeón del Torneo Clausura, tras superar 2-0 a Minero, volvió a salir a escena y trasladó su buen presente al plano federal. Lejos de acusar el desgaste de la definición local, mostró intensidad desde el comienzo y dominó a un rival que nunca consiguió encontrar respuestas.

La gran noche tuvo un protagonista excluyente: Cristian Ramírez. El delantero estuvo imparable y convirtió tres de los cuatro tantos del Puyutano para inclinar la balanza. Su presencia en el área fue una pesadilla para la defensa visitante, que no logró contener sus movimientos ni frenar su capacidad para definir.

La goleada se completó con la conquista de Edgardo Díaz, quien también dejó su sello en una jornada inolvidable para el equipo sanjuanino. Desamparados no solamente fue superior en el resultado, sino también en el desarrollo del encuentro, con una diferencia futbolística que incluso pudo traducirse en una ventaja mayor.