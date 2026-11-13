Boca busca romper una racha adversa de tres semifinales de Copa Argentina ante Banfield

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena intentará superar una racha negativa en semifinales frente a Banfield en la Copa Argentina.

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Boca Juniors afrontará este sábado un compromiso clave frente a Banfield que va más allá de la simple clasificación a la final de la Copa Argentina. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena intentará ponerle fin a una racha adversa que lo ha marginado en las últimas tres semifinales disputadas en el torneo.

Esta seguidilla de resultados desfavorables comenzó en 2022 ante Patronato, que lo eliminó por penales tras un empate 1-1. La historia se repitió en 2023 cuando Estudiantes de La Plata se impuso por 3-2 en un partido cambiante, y en 2024, Vélez Sarsfield logró una victoria por 4-3 en un encuentro electrizante, sumando así su tercera frustración consecutiva en la antesala de la definición.

Sin embargo, el historial global de Boca Juniors en las semifinales de la Copa Argentina ofrece un dato alentador: en sus primeras cuatro participaciones en esta instancia, el equipo no solo avanzó sino que también se consagró campeón. Este antecedente positivo se dio en las ediciones de 1969, 2012, 2015 y 2020, demostrando una regla implícita en el club: superar la barrera de las semifinales siempre culminó en la obtención del trofeo.

El peso de las eliminaciones recientes La racha negativa se inició en 2022 frente a Patronato, donde Boca cayó en la tanda de penales luego de un 1-1 en tiempo reglamentario. Un año después, Estudiantes de La Plata se alzó con el triunfo por 3-2 en un partido dinámico, dejando a Boca una vez más sin final. La última eliminación se produjo en 2024 ante Vélez Sarsfield, en un vibrante encuentro que terminó 4-3 a favor del Fortín.

Con tres eliminaciones consecutivas en esta fase, Boca busca recuperar la efectividad que lo caracterizó en sus inicios en el certamen. Las estadísticas históricas del club en semifinales, donde ganó las cuatro primeras que disputó y terminó campeón en todas, contrastan con los tropiezos recientes.